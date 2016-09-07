۷۵ قطعه سهره در اشنویه کشف شد/مرگ و میر لک لک در بوکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست آذربایجان غربی، بقالی با اشاره به دام انداختن شکارچیان زنده گیر پرنده سهره اظهارداشت: بر اساس گزارشات مردمی مبنی بر وجود شکارچیان در یکی از روستاهای اشنویه سریعا نیروی یگان اداره عازم محل شدند و به سه نفر شکارچی که در حال زنده گیری پرنده زینتی سهره بودند برخورد کردند.

وی ادامه داد: در انجام این ماموریت مامورین یگان حفاظت اداره موفق به کشف و ضبظ ۷۵ قطعه پرنده زینتی سهره، دو رشته تور دام و دو عدد قفس نگهداری ویژه سهره از متخلفین شدند.

بقالی ادامه داد: به دلیل وجود باغات و شرایط توپوگرافی منطقه شکارچیان به محض مشاهده ماموران از محل متواری شدند که با توجه به غیر احتمال غیر بومی بودن شکارچیان برای ماموران شناسایی نشدند.

وی یاد آور شد: تحقیقات محلی و میدانی برای شناسایی متخلفین توسط مامورین یگان در دست بررسی بوده که به محض شناسایی به مرجع قضایی شهرستان معرفی خواهند شد.

گونه سهره طلایی به دلیل برخورداری از صدای آهنگین و سیمایی زیبا مورد توجه متخلفین بوده که در نهایت بعد از زنده گیری جهت نگهداری در قفس به فروش می رسد.

این پرنده در باغها، پارکها، کشتزارها، بوته زارها و دره های پوشیده از درخت تا ارتفاع ۲۲۰۰ متری به سر برده و زمستانها در کشتزارها و مزارع باز، علفزارها و اراضی مخروبه دیده می شود و در درختان آشیانه می سازد.

مرگ و میر لک لک ها در بوکان/سه لک لک زخمی تحویل شد

رئیس اداره محیط زیست بوکان نیز از تحویل سهقطعه لک لک زخمی که از ناحیه بال و پا دچار شکستگی بود خبر داد.

محمد احمدی افزود: یکی از چالش های جدی حیات وحش امروزه صدمات ناشی از وجود تاسیسات انسانی است که پرندگان علی الخصوص لک لک ها را در معرض تهدید جدی قرار داده و ما تلاش خواهیم کرد که این صدمات به حداقل کاهش یابد و پرندگان مصدوم در صورت امکان دوباره به طبیعت بر گردند.

وی با بیان اینکه کاهش منابع آبی، تخریب و آلودگی زیستگاه ها و کاهش منابع غذایی عامل مرگ و میر لک لک های سفید است افزود: لک لک سفید بیشترین زمان خود را در داخل برکه ها، تالاب ها، دریاچه ها و رودخانه ها می گذراند و عمده ترین رژیم غذایی آن را جانداران آبی از قبیل ماهی، قورباغه و میگو تشکیل می دهد.

امروزه با توجه به کاهش منابع آبی، تخریب و آلودگی زیستگاه ها و به طبع آن کاهش منابع غذایی، این پرنده با روند افزایشی صدمات فیزیکی و مرگ رو به رو شده و ما شاهد تلفات وسیع لک لک در سطح شهرستان بوکان هستیم.

لک لک سفید با نام علمی Ciconia ciconia که از راسته لک لک سانان می باشد، یکی از پرندگانی است که اغلب لانه خود را بر روی تیرهای چراغ برق، ستون های مختلف واقع در جوامع انسانی و یا بر روی درختان می سازد.