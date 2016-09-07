به گزارش خبرگزاری مهر، سومین جلسه کارگروه فناوری شورای سیاستگذاری آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیرکل آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت و به ریاست علی وحدت مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) برگزار شد.

کارگروه فناوری ذیل شورای سیاستگذاری راهبری آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده است.

در سومین جلسه این کارگروه، نماینده معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به ارائه گزارشی از برنامه راهبردی وزارت صمت پرداخت و پس از آن اعضا در این خصوص بحث و بررسی کردند.

همچنین خان محمدی مدیرکل آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید از دل کارگروه فناوری اقدامات اجرایی بیرون بیاید، گفت: باید در این کارگروه به این نتیجه برسیم که دولت، دانشگاه و بخش خصوصی چگونه می توانند در این بخش نقش آفرینی کنند تا شاهد نفوذ فناوری در صنایع موجود کشور باشیم.

وی بر اهتمام و علاقه وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه فناوری های نوین در کشور و به خصوص در صنایع موجود برای بهره وری حداکثری تاکید کرد.

علی وحدت رئیس کارگروه فناوری نیز با بیان اینکه در این جلسه و جلسات آتی باید برنامه‌های سازمان‌های مختلف در حوزه فناوری ارائه شود، گفت: کمیته‌های زیر مجموعه کارگروه در حال تدوین برنامه اجرایی هستند که در جلسات آینده به بحث گذاشته خواهد شد تا خروجی قابل قبولی از کارگروه به مسئولان ارائه شود.

وی با اشاره به برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور به عنوان نقشه راه فعالیت‌های کشور در این بخش خاطرنشان کرد: این برنامه دارای اولویت در صنایع است که صنایع پیشرفته یکی از بخش های مهم آن به شمار می رود و هم اکنون زیرمجموعه های آن در حال تدوین است.

وحدت درباره ماموریت‌های کارگروه فناوری گفت: پیش بینی ما این است که پس از جلسات مختلف، شاید نیاز به پیشنهاد قوانین در سطح دولت و مجلس در جهت تسهیل امور و یا تامین مالی توسعه فناوری وجود داشته باشد که قطعا در این راه قدم برخواهیم داشت و کمیته های ذیل کارگروه در این زمینه در حال فعالیت هستند.

وی ادامه داد: همچنین می توان مدل اجرایی کوتاه مدتی را در توسعه یک فناوری خاص اجرا و زنجیره اجرای کامل آن را برنامه ریزی کرد.