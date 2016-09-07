تجمع طلاب و روحانیون شهرستان دیر در اعتراض به سرکوب مردم بحرین

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دیر صبح چهارشنبه در این تجمع به مسائل پیرامون حوادث منطقه به ویژه بحرین پرداخت و با محکوم کردن جنایات آل خلیفه در هتک حرمت به روحانی مجاهد حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم گفت: بیش از پنج سال است که مردم بحرین در یک تظاهرات مسالمت آمیز خواسته های مشروع خود را طلب می کنند و در چارچوب قانون به دنبال حق خود هستند.

حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: با توجه به این که بیشتر جمعیت بحرین شیعه هستند جمعیت اقلیت نابخردی حاکمیت بحرین را به عهده گرفتند و بر شیعه و غیر شیعه ظلم می کنند و اجازه نمی دهند مردم رای خود را داشته باشند.

وی ادامه داد: این برخوردی که با شیخ عیسی قاسم صورت گرفت از ابلهی آنان است زیرا دیگران به دنبال اسقاط حکومت بودند اما شیخ عیسی قاسم به دنبال اصلاح و احقاق حق بود خارج از بحث های طائفه گری و خط گرفتن از خارج بود.

حجت الاسلام حسینی اظهار داشت: متاسفانه اتهام پولشویی را به این عالم بزرگ زدند و وی را به پولشویی علیه حکومت متهم کردند و به تبع این اتهام از شیخ عیسی قاسم سلب تابعیت کردند، البته این کار برای آل خلیفه تازگی ندارد گر چه خود آل خلیفه اهل نجد هستند و اصالت بحرینی ندارند اما شیخ عیسی قاسم اصالت بحرینی دارد را متهم می کنند. گرچه وی اعلام کرده است که من از زادگاهم خارج نمی‌شوم و مردم بحرین در حمایت از عالمان دین دور خانه عالم مجاهد شیخ عیسی قاسم راگرفته اند.

امام جمعه دیر بیان داشت: باید به این مردم انقلابی درود فرستاد که اینگونه از عالمان و شخصیت های انقلابی دفاع می کنند.

حجت الاسلام حسینی به فلسفه برگزاری این تجمع اشاره کرد و ابراز داشت: امام علی(ع) گفته است که مردم در رابطه با منکرات در جامعه سه نوع واکنش دارند.

وی در بیان این واکنش ها گفت: بعضی ها اقدام عملی می کنند و جلوی ظالم می ایستند که همان نهی از منکر است، بعضی ها به زبان اعلام بیزاری می کنند نسبت به زشتی های در جامعه به این معنا که ما ظلم را قبول نداریم و برخی طبق فضای اختناق در جامعه در قلب خود ابراز تنفر می کنند.

حجت الاسلام حسینی تصریح کرد: ما با حضور خود و با زبان و قلب خود از حاکمان خود کامه بحرین ابراز تنفر می کنیم و حمایت خود را از مردم بحرین و عالمان انقلابی اعلام می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم قطع نامه مدرسه در محکومیت آل خلیفه و جنایات این رژیم در خصوص هتک حرمت مردم بحرین و حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم قرائت شد.