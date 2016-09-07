زیرساختهای مرز چذابه برای تردد زوار مشکل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ساری اصل سه شنبه شب در گردهمایی مواکب اربعین حسینی (طریق الحسین) اهواز ـ چذابه، سوسنگرد، روستای جلالیه شمالی خطاب به استاندار خوزستان اظهار کرد: از نظر اقلام خوراکی، استقرار نیروی انسانی و مکان برای مواکب هیچ مشکلی نداریم و موکب داران توقعی از دولتمردان ندارند که به آنها اقلام خوراکی بدهند ولی زیرساخت های لازم در مرز چذابه و مالکیت زمین مشخص نشده که آیا برای دولت و یا اینکه برای اهالی است.

وی افزود: به هر حال چون عده ای می خواهند سرمایه گذاری کنند و بنایی را بسازند باید تکلیف مالکیت زمین را بدانند. در دو یا سه سال آینده به ساختمان مستقر در مرز به جای چادر نیاز داریم زیرا هوا گرم است و زیر چادر نمی شود از زائران حسینی پذیرایی کرد.

امام جمعه دشت آزادگان بار دیگر خطاب به استاندار تصریح کرد: زیرساخت ها و زیربناها و همچنین مشکل مالکیت زمین ها امیدواریم با همت و تلاش شما و همکاری مسئولان دیگر استان حل شود.

حجت الاسلام ساری اصل اضافه کرد: آب شرب و شستشو یکی از معضلات مواکب مستقر در اهواز تا خود مرز است. توسعه و بهبود راه منتهی به مرز چذابه، چادر دربست برای صاحبان مواکب، سرویس بهداشتی سیار و ثابت نیز از دیگر خواسته هاست.

وی بیان کرد: مواکب چنین درخواست هایی دارند و برخی از مواکب بین راهی را نباید فراموش کرد چون آنها نیز نسبت به خدمت هایی که مواکب مستقر در مرز ارائه می کند هیچ تفاوتی ندارند و خدمت می کنند.

حجت الاسلام ساری اصل ادامه داد: خوشبختانه مشکل امنیت نداریم زیرا خود مردم با نیروهای امنیتی همکاری می کنند و جا دارد که از مسئولان امنیتی تشکر و قدردانی کنم.

امام جمعه دشت آزادگان بیان کرد: اینکه یک میلیون و یا بیشتر و حتی کمتر به سوی کربلا روان می شوند خوب است ولی برای برگشت از کربلا تا مرزها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند، بنابراین اگر بتوانیم با وزارت خارجه و یا استانداری عراق صحبت کنیم که اتوبوس هایی را خودمان بفرستیم تا بتوانند نسبت به برگشت زوار خدمت رسانی داشته باشند.

وی عنوان کرد: امسال طبق برنامه و مدیریت استاندار خوزستان کمیته هایی را تشکیل دادیم که بتوانند مدیریت کنند. نباید فراموش کنند بیت مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و نیروی امنیتی نیز سهم به سزایی در این زمینه دارند و اخیرا مسئول ستاد عتبات عالیات وارد این غرفه ها و مواکب شده و این را به فال نیک می گیریم که هر چه سریعتر در خدمت خدام امام حسین(ع) باشیم.