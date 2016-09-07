  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۴۴

کارگاه آموزشی سیستم عاملهای اندروید و اپل برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی سیستم عاملهای اندروید و اپل برگزار می‌شود

اولین کارگاه آموزشی دو سیستم عامل اندروید و ios (اپل) در فرهنگسرای فناوری اطلاعات تهران برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی که ۱۸ شهریورماه جاریی برگزار می شود، رامین تاج گردون، کارشناس و مهندس الکترونیک و متخصص تلفن همراه و تبلت، به بحث و تبادل نظر در مورد سیستم عامل های اندروید و ios به عنوان دو سیستم عامل پرکاربرد در میان کاربران موبایل، می پردازد.

تشریح و توضیح تاریخچه سیستم عامل اندروید و ios، نقاط ضعف و قوت آنها، نحوه فعال سازی و رجیستر کردن دستگاه، روش های نصب و دانلود برنامه در دو سیستم عامل، معرفی و روش های استفاده از برنامه‌های کاربردی در کامپیوتر برای نصب و بهبود وضعیت دستگاه، نحوه بالا بردن امنیت دستگاه و آشنایی با فلش کردن دستگاه در دو سیستم عامل، از موضوعات آموزشی در این کارگاه است.

کارگاه بعدی فرهنگسرای فناوری اطلاعات با این موضوع ۲۵ شهریورماه برگزار خواهد شد و حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 3763450

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها