به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی که ۱۸ شهریورماه جاریی برگزار می شود، رامین تاج گردون، کارشناس و مهندس الکترونیک و متخصص تلفن همراه و تبلت، به بحث و تبادل نظر در مورد سیستم عامل های اندروید و ios به عنوان دو سیستم عامل پرکاربرد در میان کاربران موبایل، می پردازد.

تشریح و توضیح تاریخچه سیستم عامل اندروید و ios، نقاط ضعف و قوت آنها، نحوه فعال سازی و رجیستر کردن دستگاه، روش های نصب و دانلود برنامه در دو سیستم عامل، معرفی و روش های استفاده از برنامه‌های کاربردی در کامپیوتر برای نصب و بهبود وضعیت دستگاه، نحوه بالا بردن امنیت دستگاه و آشنایی با فلش کردن دستگاه در دو سیستم عامل، از موضوعات آموزشی در این کارگاه است.

کارگاه بعدی فرهنگسرای فناوری اطلاعات با این موضوع ۲۵ شهریورماه برگزار خواهد شد و حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.