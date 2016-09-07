برنامه کامل استقبال و وداع باپیکرسرداران شهیدمدافع حرم درکرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهیدان اکبر نظری و حسین علیخانی از فرماندهان دفاع مقدس و مستشاران نظامی ایران طی روزهای اخیر در دفاع از حرم حضرت زینب (س) در سوریه به شهادت رسیدند.

استقبال از پیکر این شهیدان امشب (چهارشنبه) ساعت ۲۱ ازفرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه تا مزار شهدا برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر این شهدا فردا پنجشنبه ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت سومین روز شهادت سرداران مدافع حرم استان کرمانشاه نیز روز شنبه ۲۰ شهریورماه از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح در مسجد جامع کرمانشاه برگزار خواهد شد.

گفتنی است، با شهادت این دو فرمانده دوران دفاع مقدس، تعداد شهدای مدافع حرم استان کرمانشاه به ۱۱ شهید رسید.