جلسه ویژه شورای امنیت درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جرارد وان بوهمن» نماینده نیوزیلند در شورای امنیت سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای این شورا اعلام کرد که جلسه ویژه ای با هدف بررسی راه های حل بحران سوریه از سوی شورای امنیت برگزار خواهد شد.

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد و «استفان دی میستورا» نماینده این سازمان برای حل بحران سوریه در جریان نشست مذکور، گزارشی درباره تلاش های انجام شده برای حل بحران سوریه ارائه خواهند کرد.

قرار است در این نشست، شماری از مقامات کشورهای عضو شورای امنیت و کسانی که در افتتاحیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می کنند حضور داشته باشند.