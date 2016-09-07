  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

جلسه ویژه شورای امنیت درباره سوریه

جلسه ویژه شورای امنیت درباره سوریه

رسانه های خارجی از جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی حل بحران سوریه در تاریخ ۲۱ سپتامبر (۳۱ شهریور) خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «جرارد وان بوهمن» نماینده نیوزیلند در شورای امنیت سازمان ملل متحد و رئیس دوره ای این شورا اعلام کرد که جلسه ویژه ای با هدف بررسی راه های حل بحران سوریه از سوی شورای امنیت برگزار خواهد شد.

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل متحد و «استفان دی میستورا» نماینده این سازمان برای حل بحران سوریه در جریان نشست مذکور، گزارشی درباره تلاش های انجام شده برای حل بحران سوریه ارائه خواهند کرد.

قرار است در این نشست، شماری از مقامات کشورهای عضو شورای امنیت و کسانی که در افتتاحیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت می کنند حضور داشته باشند.

کد مطلب 3763470
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها