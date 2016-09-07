به گزارش خبرنگار مهر، پیمان بهرامی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش بازدید از مجاری عرضه سوخت در لرستان اظهار داشت: در این راستا با هدف کنترل کیفی، نظارت بر توزیع دقیق و استمرار سوخت‌رسانی مطلوب و با کیفیت به مجاری عرضه تعداد ۳۳۰ مورد بازدید ازجایگاههای عرضه سوخت و ۲۲۰ مورد بازدید از مصرف کنندگان عمده در سطح استان توسط کارشناسان کنترل کیفیت واحد سرویسهای صنعتی شرکت پخش فرآورده های نفتی طی مرداد ماه سالجاری انجام گرفت.

وی با اشاره به اینکه هدف از انجام این بازدیدها نظارت دقیق و هرچه بیشتر بر توزیع وجلوگیری از سوءاستفاده و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی است افزود: تیم های کنترل و نظارت این شرکت تعداد ۳۲ مورد بازدید میدانی نیز از مصرف کنندگان سوخت به صورت مشترک به همراه کارگروه فرعی مبارزه با قاچاق استان در طول این ماه انجام داده است.

مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی لرستان بر کنترل کمیت فرآورده های نفتی تحویلی نیز تاکید کرد و اظهار داشت: نظارت مستمر بر مجاری عرضه فرآورده‌های نفتی نقش تعیین کننده و بارزی در تحقق سوخت رسانی مطلوب و جلب رضایتمندی مردم دارد.

بهرامی گفت: به همین منظور واحد خدمات فنی و مهندسی شرکت پخش فرآورده های نفتی با در اختیار داشتن چک لیست مربوطه، همواره در مجاری عرضه حضور یافته و سیستم مکانیکی انتقال و تحویل سوخت و شمارنده آن را با استفاده از پیمانه معیار و استاندارد نمونه گیری و مطابقت کرده و بعد از اطمینان از صحت عملکرد نازل تلمبه، نسبت به پلمب مجدد و نصب برچسب بازدید اقدام می کند.

وی افزود: در این بازدیدها علاوه بر کارشناسان شرکت ملی پخش، نمایندگان دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، پلیس آگاهی، تعزیرات حکومتی حضور داشتند.