به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان قم، در جلسه‌ای با حضور معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و مدیران کل و معاونین مجموعه‌های راه و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه‌های استان قم انتزاع و ادغام حوزه راهداری این دو مجموعه در محل اداره کل راه و شهرسازی انجام شد.

عبدالهاشم حسن‌نیا، معاون راهداری سازمان راهداری کشور در این نشست از قم به عنوان یک استان خاص در سطح کشور یاد کرد و افزود: راه‌های ارتباطی این استان به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی و طبیعی جزء راه‌های پرتردد بوده، لذا همواره ایمن سازی و ارتقاء آن جزء دغدغه‌های مسئولان است.

وی در ادامه به مسئله انتزاع و ادغام حوزه راهداری اشاره و اظهار داشت: این مهم در راستای اجرای مصوبه شورای عالی اداری کشور و همچنین دستورالعمل مقام عالی وزارت در بین ادارات کل راه و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه‌های کشور در دست بررسی و اجرا است.

حسن نیا در ادامه گفت: دستورالعمل تدوین شده در این زمینه توسط وزیر راه و شهرسازی به سازمان ابلاغ، که بر اساس آن پیش‌بینی می‌شود فرآیند نقل و انتقال شامل انتقال کارکنان، تجهیزات، ماشین آلات، ساختمان‌ها و بودجه و اعتبارات تا پایان شهریورماه سال جاری در سراسر کشور انجام شود.

وی تصریح نمود: با توجه به اجرای این مصوبه، اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها از این پس به عنوان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تغییر نام پیدا می‌کند.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای کشور با تأکید بر این مطلب که باید به ادغام راهداری با ادارات کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان‌ها به عنوان یک فرصت برای خدمت به استفاده‌کنندگان از راه‌ها و هموطنان نگاه کرد، گفت: با توجه به وجود حدود ۲ هزار اکیپ راهداری در سطح کشور، می‌توان از گشت‌های راهداری ضمن بهره‌گیری جهت نظارت بر شبکه راه‌های کشور، به منظور بهبود و ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای نیز استفاده کرد، همچنین شکل‌گیری ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سراسر کشور، فرصتی بهینه برای نظارت بر وضعیت حمل‌ونقل جاده‌ای در شهرستان‌ها محسوب می‌شود.

گفتنی است در پایان این نشست و در راستای اجرای این مصوبه، نشستی مشترک جهت بررسی برنامه‌های ابلاغی توسط معاون راهداری کشور، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان برگزار شد.