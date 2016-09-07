به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، سیاوش درفشی فر در بازدید از پارس جنوبی با اشاره به ابلاغ راهنمای دستورالعمل های ایمنی راه اندازی(PSSR) از سوی وزیر نفت، بر اجرای کامل آن در تمامی بخش‌های توسعه‌ای و عملیاتی تاکید کرد.

رئیس HSE شرکت ملی نفت ایران، ضرورت پیاده‌سازی این دستورالعمل‌ها را عامل مهم صیانت از دستاوردهای شرکت ملی نفت در حوزه پارس جنوبی دانست.

رئیس HSE شرکت نفت و گاز پارس نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت واحدهای زیست محیطی فازهای درحال توسعه به تشریح اقدامات انجام شده و درحال پیگیری برای اجرای دقیق دستورالعمل های مورد نظر ایمنی تاسیسات پالایشگاهی پرداخت.

مظاهر انصاری با تاکید بر اینکه ورود گاز به پالایشگاه ها و راه اندازی واحدهای پالایشی منوط به رعایت الزامات و ضوابط ایمنی است، اظهار داشت: باتوجه به اهمیت این موضوع، حصول اطمینان از آماده بودن سیستم های ایمنی و آتش نشانی از جمله دیزل پمپ های آب آتش نشانی، ماشین‌های اطفاء حریق، سیستم های F&G در واحدها و مخازن میعانات گازی، جوکی پمپ ها و شبکه آب آتش نشانی از ضروریات رعایت این الزمات خواهد بود.