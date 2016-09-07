۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۲۴

علی رفیع‌زاده در گفتگو با مهر:

«دانی» به کودکان خلاقیت می‌آموزد/ استفاده مفید از دور ریختنی‌ها

مجموعه انیمیشن «دانی» به تهیه کنندگی و کارگردانی علی رفیع زاده در ۵۲ قسمت ۲ دقیقه ای برای گروه سنی کودک و نوجوان در مرکز صبا تولید می شود.

علی رفیع زاده کارگردان انیمیشن «دانی» که این روزها در مرکز صبا تولید می شود به خبرنگار مهر گفت: «دانی» شخصیتی است که در هر قسمت از این مجموعه و با استفاده از چیزهای ساده و دور ریختنی مثل قوطی های خالی شامپو، جعبه در اندازه های مختلف، دانه ها و هسته های میوه ها و توپ های تخم مرغی در اندازه های گوناگون وسایل و کاراکترهای مختلفی درست می کند .

وی افزود: «دانی» این کار را در کارگاه مجهزش که شامل انواع و اقسام ابزار و لوازم متنوع همچون دستگاه برشکاری، دستگاه جوشکاری، کمپرسور رنگ و دستگاه خط مونتاژ است، انجام می دهد. او هر بار بعد از اینکه وسایل و یا کاراکترهای مورد نظر را می سازد نحوه کار مربوط به آن و یا حرکت آن کاراکتر را در لوکیشن مرتبط مشاهده می کند.

رفیع زاده یادآور شد: به طور مثال بعد از اینکه «دانی» با قوطی های شامپو و جعبه های مکعب شکل و در قوطی و چنگال یک بار مصرف، یک تراکتور می سازد، سوار آن شده و در یک زمین کشاورزی مشغول شخم زدن می شود و یا بعد از ساختن یک هشت پا در هیبت یک غواص با او در دریا شنا می کند .

این کارگردان انیمیشن اظهار کرد: «دانی» در جاهایی از این مجموعه با زبان پانتومیم و هیجان های نامفهوم و اداهای خنده دار با بچه ها به طور مستقیم ارتباط می گیرد و در هر قسمت به طور غیرمستقیم راه های تقویت خلاقیت را از جمله خوب نگاه کردن به اشیا و خوب فکر کردن در مورد آنها به بچه ها یاد می دهد.

وی ادامه داد: طنز ماجرا زمانی است که آنچه او به کمک آنها وسایل را می سازد در ابعاد واقعی هستند و ممکن است از «دانی» بزرگتر باشند .در حال حاضر تولید ۳۹ قسمت از این مجموعه به پایان رسیده است و در حال انجام مراحل پایانی ۱۳ قسمت باقیمانده هستیم.

علی رفیع زاده هدف از ساخت انیمیشن «دانی» را تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان دانست و افزود: ایجاد انگیزه برای بهتر فکر کردن و بهتر دیدن نگاه کودک را بازتر می کند. همچنین ایجاد هماهنگی بیشتر بین فکر و دست با ساختن کاراکترهای ساده توسط احجام ساده و وسایل دور ریختنی موجود در اطراف ما باعث ارتقای خلاقیت در کودکان می شود.

رفیع زاده که انیمه و ساخت عروسک این مجموعه را انجام داده است در معرفی عوامل تولید اظهار کرد: شبنم اکبری دستیار کارگردان، فاطمه هاشم زاده طراح دکور و شخصیت، نوید پیمانجو آهنگساز و فرید خاکساریان در بخش افکت های کامپیوتری از دوستانی هستند که در این پروژه با ما همکاری دارند.

