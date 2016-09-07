به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیئت شنای استان اردبیل، یعقوب کشاورز در آئین اختتامیه این رقابت ها و اهدا جوایز افزود: این مسابقات با حضور بیش از ۸۰ شناگر استان در استخر شهید رجب‌زاده اردبیل برگزار شد.

وی با اشاره به برگزاری این رقابت ها به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و یادواره شهید شاخص ورزش کشور شهید اسماعیل اعلمی تصریح کرد: استعدادیابی ورزش شنا از اولویت‌های مهم هیئت شنای استان اردبیل در برگزاری این رقابت ها بود.

به گفته رئیس هیئت شنای استان نفرات برتر المپیاد زیر ۱۶ سال نیز به عنوان شناگران مستعد در تیم‌های منتخب هیات شنای استان اردبیل برای حضور در مسابقات کشوری حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: مسابقات المپیاد زیر ۱۶ سال شنای استان اردبیل در بخش‌های کرال سینه، کرال پشت، قورباغه، پروانه در رده‌های سنی ۱۱ – ۱۲ سال، ۱۳ – ۱۴ سال و ۱۰ و زیر ۱۰ سال برگزار شد که در هر بخش نفرات اول تا سوم مشخص شدند.

کشاورز با اشاره به نفرات برتر بخش های مختلف این رقابت ها عنوان کرد: در رده سنی ۱۰ و زیر ۱۰ سال و در بخش کرال سینه، امیرمحمد قربانی، آروین فکور و امیررضا اسرافیلی، در بخش کرال پشت امرعلی باقری، امیدرضا هاشمی و آرین قنبرزاده، در بخش قورباغه امیرمحمد قربانی، امیررضا اسرافیلی و امیرحسین نوری و در بخش پروانه امیرعلی باقری، آروین فکور و شهریار جلیل زاده نفرات اول تا سوم شدند.

وی بیان داشت: در رده سنی ۱۱ و ۱۲ سال این رقابت ها نیز در بخش کرال سینه علی پورمحمدی، محمد محسنی و محمدرضا پناهی حائز رتبه های اول تا شوم شدند و در بخش کرال پشت محمد محسنی، هادی پناه زاده و طاها پرویزی به عناوین اول تا سوم رسیدند.

رئیس هیئت شنای استان محمدرضا پناهی، علی پورمحمدی و محمدرضا علیزاده را در شنای قورباغه و آروین آذر، محمدرضا علیزاده و ایلیا شهبازعلیزاده را در شنای پروانه این رده سنی حائز رتبه های اول تا سوم معرفی کرد.

وی متذکر شد: در رده سنی ۱۳ – ۱۴ سال و در بخش ۵۰ متر کرال سینه، مسعود خدایی، مهدی امیرزاده و امیررضا درخشنده نفرات برتر شناخته شدند و در ۵۰ متر کرال پشت مسعود خدایی، امیررضا درخشنده و علی آقازاده اول تا سوم شدند.

کشاورز یادآور شد: در بخش ۵۰ متر قورباغه، علی نظری، پویا بذل و مهدی امیرزاده به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کرده و در ۵۰ متر پروانه نیز علی نظری، ‌ پویا بذل و امیرحسین سیف‌الهی به ترتیب اول تا سوم شدند.