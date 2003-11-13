يك ميليارد دلار به صندوق عراق بدون اجازه شوراي امنيت واريز شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فرد اكهارد سخنگوي رسمي كوفي عنان دبيركل سازمان ملل گفت : اين پول از حساب نفت در برابر غذاي سازمان ملل به صندوق توسعه عراق كه در سي و يكم اكتبر تشكيل شد منتقل شده است .

بنابراين گزارش در طول تحريم چندساله سازمان ملل عليه عراق اين دومين باري است كه از اين حساب چنين مبلغي برداشت مي شود .اكهارد در گفتگويي بااين خبر گزاري تاكيد كرد : پيش از بستن حساب برنامه نفت در برابرغذا فقط شوراي امنيت حق چنين برداشتي راداشت .

طبق قطعنامه 1483 سازمان ملل كه در بيست و دوم مي توسط شوراي امنيت سازمان ملل تصويب شد صندوق نفت در برابر غذا بايد در بيست ويكم نوامبر بسته شود و هر پولي هم كه در اين حساب باقي ماند بايد به صندوق توسعه عراق منتقل شود .صندوق برنامه نفت در برابر غذا ي سازمان ملل در 1996 در تلاش براي كاهش فشار بر مردم عراق و افزايش فشار بر صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق تشكيل شد .طبق گزارش يك ديپلمات سازمان ملل كه خواست نامش فاش نشود ، گانتر پلوگر ديپلمات آلماني و رئيس كميته تحريمهاي سازمان ملل از آخرين برداشت از حساب سازمان ملل ابراز تعجب كرد و اعلام كرد كه اين برداشت بدون اطلاع وي بوده است .