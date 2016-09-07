۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

با سخنرانی آیت‌الله ‌مکارم شیرازی؛

سال تحصیلی حوزه‌های خواهران ۲۱ شهریور آغاز می شود

مراسم افتتاحیه سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران با سخنرانی آیت‌الله ‌العظمی مکارم شیرازی، ۲۱ شهریورماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه‌های علمیه خواهران، ۲۱ شهریور ماه سال جاری به صورت مشترک میان حوزه‌های علمیه خواهران سراسر کشور و جامعه ‌الزهرا(س) قم برگزار می‌شود.

در این مراسم آیت‌الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، سخنران آیین افتتاحیه خواهد بود و آیت‌الله مقتدایی دبیر شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران نیز از دیگر سخنرانان مراسم است.

همزمان با این مراسم، آیین افتتاحیه در تمام مدارس علمیه خواهران سطح کشور برگزار شده و سال تحصیلی جدید آن‌ها نیز رسما آغاز می‌شود.

این مراسم در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهرا(س) قم و با حضور مدیران، اساتید و طلاب دو مجموعه برگزار می‌شود.

