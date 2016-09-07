به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزههای علمیه خواهران، ۲۱ شهریور ماه سال جاری به صورت مشترک میان حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور و جامعه الزهرا(س) قم برگزار میشود.
در این مراسم آیتالله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید، سخنران آیین افتتاحیه خواهد بود و آیتالله مقتدایی دبیر شورای سیاستگذاری حوزههای علمیه خواهران نیز از دیگر سخنرانان مراسم است.
همزمان با این مراسم، آیین افتتاحیه در تمام مدارس علمیه خواهران سطح کشور برگزار شده و سال تحصیلی جدید آنها نیز رسما آغاز میشود.
این مراسم در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهرا(س) قم و با حضور مدیران، اساتید و طلاب دو مجموعه برگزار میشود.
نظر شما