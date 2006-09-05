سلامت جامعه بدون ارزشيابي طرح بيمه روستايي و پزشك خانواده تهديد مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، دكتر سيد مويد علويان امروز در اجلاس معاونان بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود: سيستم ارجاع و پزشك خانواده به عنوان استرتژي نخست در وزارت بهداشت در نظر گرفته شده كه بحث اول آن نيز بيمه هاي روستايي است و بحث مهم اين اجلاس نيز موضوع بيمه روستايي است.

وي به ضرورت آشنايي برخي از معاونان جديد بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور در مورد پزشك خانواده ، بيمه روستايي، سياست هاي وزات بهداشت و نحوه اجراي آنها اشاره كرد و گفت: شفاف سازي برنامه ها، رسيدن به تعريف و معاني مشترك در مورد پزشك خانواده و بيمه روستايي بين مسئولان وزارت بهداشت، كسب گزارشات از وضعيت موجود از دانشگاه ها و انتقال تجربيات به يكديگر از جمله اهداف اين اجلاس است.

علويان ، بحث بررسي بسته هاي خدمت، پايش و ارزشيابي برنامه ها را از ديگر اهداف اين اجلاس عنوان كرد و گفت: بيمه روستايي و پزشك خانواده بدون پايش و ارزشيابي نه تنها مطلوب نخواهد بود بلكه مي تواند تهديد كننده سلامت جامعه باشد اما در صورت پايش برنامه و و تغيير آنها بر اساس شرايط جديد مي تواند بسيار مفيد واقع شود.

وي با بيان اينكه وضعيت قراردادها ، تقيسم وظايف ، اطلاع رساني و فرهنگ سازي بيمه روستايي براي مردم، سياستگذاران و مسئولان موثر در استان ها از ديگر اهداف اين اجلاس است، گفت: چالش هاي موجود در مورد بيمه روستايي و پزشك خانواده ناشي از عدم فرهنگ سازي و اطلاع رساني صحيح است چون هنوز برخي مسئولان استانها نظير فرماندار از اين برنامه اطلاع ندارند.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: مسيري كه طي يك سال و نيم اخير به ويژه 6 ماه اخير در خصوص طرح بيمه روستايي طي شده ، مسير يكنواختي بوده است كه اين يكنواختي برنامه ها، عدم در نظر گرفتن سطوح بالاتر و عدم ارائه پيشنهادات و ابتكار براي حل مشكلات بيمه روستايي تهديد كننده است.

وي افزود: برخي مسئولان دانشگاه ها هنوز مشكلات يك سال قبل خود را در مورد بيمه روستايي تكرار مي كنند كه اين روند مناسبي نبوده و بايد تغيير كند به گونه اي كه هماهنگي بيشتر با اصول بيمه خدمات درماني مهم است.

علويان با بيان اينكه بايد در مورد نحوه قراردادها و ميزان حقوق نيروها در طرح بيمه روستايي و پزشك خانواده بررسي و پيگيري شود ، گفت: ميزان اعتقاد و تعهدي كه معاونان بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي در مورد طرح بيمه روستايي و پزشك خانواده دارند نشان دهنده ميزان پيشرفت اين برنامه در آن استانها است.