  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

مزایده ۲۹ بنای تاریخی کشور برگزار خواهد شد

مزایده ۲۹ بنای تاریخی کشور برگزار خواهد شد

مزایده ۲۹ بنای تاریخی برای واگذاری به بخش خصوصی توسط صندوق احیاء برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی،  در جدیدترین دور از برگزاری مزایده واگذاری بناهای تاریخی، قرار است ۲۹ بنای تاریخی در ۱۹ استان کشور برای واگذاری به مزایده گذاشته شوند.

در جریان این دور از مزایده بناهای تاریخی بناهای تاریخی عمارت شیر و خورشید در استان آذربایجان غربی، خانه خادم باشی و حمام زرگر در استان اردبیل، کاروانسرای کوهاب در استان اصفهان، قلعه میر غلام هاشمی و عمارت کنجانچم در استان ایلام، خانه نجفی در استان بوشهر، کاخ ناصرالدین میرزا و خانه امام جمعه در استان تهران، خانه حفیظی ها در استان چهارمحال و بختیاری، کاروانسرای مهر، کاروانسرای زعفرانیه و خانه جعفرزاده در استان خراسان رضوی، کاروانسرای میاندشت، خانه ابراهیمی و خانه میر رحیمی در استان سمنان، خانه شاپوذی در استان فارس، کاروانسرای آوج در استان قزوین، خانه صوری و عمارت فیض مهدوی در استان کرمانشاه، کاروانسرای دهدشت در استان کهکیلویه و بویر احمد، طبقه همکف خانه حسن پور در استان مرکزی، خانه حیرانی و مجموعه چرخاب در استان یزد، خانه امنیان در استان کرمان، عمارت آقاجان نسب در استان مازندران، خانه احمدی و حمام عبدالخالق در استان کردستان و مدرسه خیر آباد در استان خوزستان در معرض مزایده قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 3763510
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها