مزایده ۲۹ بنای تاریخی کشور برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق احیای آثار تاریخی، در جدیدترین دور از برگزاری مزایده واگذاری بناهای تاریخی، قرار است ۲۹ بنای تاریخی در ۱۹ استان کشور برای واگذاری به مزایده گذاشته شوند.

در جریان این دور از مزایده بناهای تاریخی بناهای تاریخی عمارت شیر و خورشید در استان آذربایجان غربی، خانه خادم باشی و حمام زرگر در استان اردبیل، کاروانسرای کوهاب در استان اصفهان، قلعه میر غلام هاشمی و عمارت کنجانچم در استان ایلام، خانه نجفی در استان بوشهر، کاخ ناصرالدین میرزا و خانه امام جمعه در استان تهران، خانه حفیظی ها در استان چهارمحال و بختیاری، کاروانسرای مهر، کاروانسرای زعفرانیه و خانه جعفرزاده در استان خراسان رضوی، کاروانسرای میاندشت، خانه ابراهیمی و خانه میر رحیمی در استان سمنان، خانه شاپوذی در استان فارس، کاروانسرای آوج در استان قزوین، خانه صوری و عمارت فیض مهدوی در استان کرمانشاه، کاروانسرای دهدشت در استان کهکیلویه و بویر احمد، طبقه همکف خانه حسن پور در استان مرکزی، خانه حیرانی و مجموعه چرخاب در استان یزد، خانه امنیان در استان کرمان، عمارت آقاجان نسب در استان مازندران، خانه احمدی و حمام عبدالخالق در استان کردستان و مدرسه خیر آباد در استان خوزستان در معرض مزایده قرار خواهند گرفت.