احمد تجری مفرد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: احداث تله‌کابین علی‌آبادکتول مجوزهای لازم را از سازمان جنگل‌ها و مراتع و کارگروه زیربنایی و گردشگری استان دریافت کرده است.

وی افزود: این پروژه با سرمایه بخش خصوصی در نیمه دوم سال جاری عملیاتی می‌شود.

فرماندار علی‌آبادکتول به دلایل وقفه ایجادشده در آغاز عملیات اجرایی تله‌کابین علی‌آبادکتول اشاره کرد و ادامه داد: مطالعات اولیه و جانمایی‌ها انجام‌شده بود اما به دلیل داشتن طرح گردشگری سد کبودوال و دیده شدن تله‌کابین در این طرح، آب منطقه‌ای با اجرای آن موافق نبود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی تله‌کابین علی‌آبادکتول در پارک جنگلی کبودوال باید به‌صورت محدود و تا آبشار ادامه پیدا می‌کرد که در این صورت امکان دسترسی به راه و تأمین امکانات رفاهی میسر نبود.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون موافقت‌های اولیه بین سرمایه‌گذار بخش خصوصی، شهرداری علی‌آبادکتول و آب منطقه‌ای گلستان انجام‌شده و تله‌کابین ۴.۵ کیلومتری علی‌آبادکتول از سد کبودوال تا کوه هارون پشت روستای ریگ چشمه در دهنه محمدآباد به‌زودی کلنگ زنی می‌شود.

تجری مفرد به جزییات این توافق هم اشاره کرد و گفت: در توافق اولیه شهرداری و آب منطقه‌ای گلستان هرکدام سهمی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد از تله‌کابین خواهند برد و با توجه به عزم جدی سرمایه‌گذار بخش خصوصی امیدواریم فاز اول این پروژه تا سال آینده به بهره‌برداری برسد.