۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۱۵

مدیرکل اجتماعی استانداری گلستان:

سمن های گلستان با شرایط ایده آل فاصله دارند

گرگان- مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان با بیان این که سازمان های مردم نهاد گلستان با شرایط ایده آل فاصله دارند، از برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء فنی سمن ها خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، صبح چهارشنبه در دومین کارگاه آموزشی سمن های های گلستان اظهار کرد: تعداد تشکل های مردم نهاد در گلستان قابل توجه است اما با استانداردها و شرایط ایده آل فاصله داریم.

وی از تلاش استانداری برای توجه و کمک به سمن ها خبرداد و گفت: یکی از برنامه های ما در حوزه معاونت سیاسی ترغیب جوانان و کارشناسان به تاسیس سمن های جدید و فعالیت در تشکل های مردمی است.

وی ادامه داد: متاسفانه فشارهایی که طی سال های گذشته بر دوش دولت بود باعث شد توجه زیادی به سمن ها نشود اما در سال جدید برنامه های خوبی در این حوزه اجرا شد.

چراغعلی با بیان این که تا پایان سال ۹۵ برنامه های مختلفی برای ارتقاء سمن ها برگزار خواهد شد، گفت: امروز دو کارگاه همزمان برگزار می شود و حاضران از نظر تخصصی در حوزه کاری خود تجربیات جدید کسب کنند.

