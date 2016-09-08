به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم رقابتهای لیگ دسته اول روز پنجشنبه با برگزاری ۹ مسابقه پیگیری می‌شود که در مهمترین بازی‌ها تیم صدرنشین اکسین در انزلی به مصاف ملوان با هدایت محمد مایلی کهن خواهد رفت.

انزلی چی ها در شرایطی از تیم صدرنشین لیگ دسته اول پذیرایی می کنند که با ۸ امتیاز در رده هفتم جدول رده بندی قرار دارند و طبیعتا اگر می خواهند جزو مدعیان صعود به لیگ برتر باشند باید تیم فیروز کریمی را شکست دهند.

همچنین تیم پارس جنوبی که با 11 امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد به مصاف سپیدرود رشت خواهد رفت که با ۱۰ امتیاز در رده چهارم جدول جای گرفته است. آلومینیوم اراک هم که با ۱۰ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد به مصاف خونه‌به‌خونه بابل می‌رود که با ۸ امتیاز در رده نهم جدول رده بندی قرار دارد.

تیم‌های استقلال اهواز و نفت مسجد سلیمان در اهواز به مصاف هم خواهند رفت تا یک تقابل تمام خوزستانی را شاهد باشیم.

برنامه کامل بازی‌های این هفته را در زیر می‌خوانید:

* مس رفسنجان - فولاد یزد - ساعت ۱۶:۴۵

* فجرسپاسی شیراز - نساجی مازندران - ساعت ۱۷

* خونه به خونه بابل- آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷

* خیبر خرم‌آباد - راه‌آهن تهران - ساعت ۱۷

* بادران تهران - مس کرمان - ساعت ۱۷

* پارس جنوبی جم - سپیدرود رشت - ساعت ۱۷:۱۵

* ملوان بندرانزلی - اکسین البرز - ساعت ۱۷:۱۵

* گل گهرسیرجان - ایران جوان بوشهر - ساعت ۱۷:۱۵

* استقلال اهواز - نفت مسجد سلیمان - ساعت ۱۷:۴۵

جدول رده بندی این مسابقات تا پایان هفته پنجم به شرح زیر است: