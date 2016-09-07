۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

«هنریک مخیتاریان» مطمئن نیست که به دربی منچستر برسد

هافبک ارمنستانی تیم فوتبال منچستریونایتد اظهار داشته که هنوز از حضورش در دربی روز شنبه مقابل منچسترسیتی مطمئن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هنریک مخیتاریان» هافبک ۲۷ ساله باشگاه منچستریونایتد، در بازی هفته گذشته تیم ملی ارمنستان مقابل جمهوری چک دچار مصدومیت شد. ارمنستان در این دیدار دوستانه با نتیجه سه بر صفر مغلوب حریف شد.

بعد از انجام آزمایشات پزشکی، فدراسیون فوتبال ارمنستان طی بیانیه ای اعلام کرد، «مخیتاریان»  نیاز به یک هفته تا ۱۰ روز استراحت دارد. همچنین این بازیکن بازی روز یکشنبه تیمش مقابل دانمارک را، که به شکست یک بر صفر آنها انجامید، از دست داد.

«مخیتاریان» امروز طی پیامی در شبکه اجتماعی اش نوشت: کنار هم بردیم و باختیم. خیلی ناراحتم که بازی با دانمارک را از دست دادم اما مایلم که از هم تیمی هایم بخاطر تلاش بسیارشان تشکر کنم. به طور جدی روند بازسازیم را ادامه می دهم ولی هنوز مطمئن نیستم که به دربی آخر هفته برسم. مثل همیشه با انگیزه ام و تمام انرژی ام را می گذارم تا هر چه زودتر به فرم ایده آل برسم.

رضا خسروي

