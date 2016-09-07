به گزارش خبرگزاری مهر، کبری خزعلی با تاکید بر لزوم بازگشت به ارزش‌ها افزود: در حوزه سیاست گذاری غنی هستیم اما در حوزه اجرا، آموزش‌ها باید فراگیر شود و مقام معظم رهبری نیز تاکید داشتند که آموزش و پرورش از دوران مهد تا دانشگاه مسئول است.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان از تاخیر ازدواج درپی افزایش مدرنیته انتقاد کرد و ادامه داد: در آموزش و پرورش باید بر تحکیم و تشکیل خانواده تاکید شود.

وی ادامه داد: وجود ۱۱ میلیون جوان مجرد و حدود ۵ میلیون مطلقه از مشکلات جامعه است و هر ساله نیز این بحران شدیدتر می‌شود که اگر فقط بخواهیم به خدمات و حمایت های دولت اتکا کنیم، هیچگاه نتیجه نمی گیریم و ازدواج نمی تواند دولتی شود.

خزعلی که در رادیو گفتگو سخن می‌گفت، افزود: اگر خودمحوری و خودخواهی در نظام آموزش و پرورش نفوذ نکرده بود، امروز جوانان اولویت اول را دنیا طلبی نمی گذاشتند و بعد به دنبال ازدواج می رفتند و این از آثار تخریب فرهنگی ما از سوی غرب است.