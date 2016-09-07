رونمایی یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد صبح سه شنبه با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی افتتاح شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی بر تربت پاک این شهدای گمنام به قرائت فاتحه پرداخت و یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس را گرامی داشت.

پیکر پنج شهید گمنام در ۱۶ دی ماه سال ۱۳۸۷ مصادف با تاسوعای حسینی در محل مجتمع فرهنگی این دانشگاه به خاک سپرده شد.

ساخت این بنای یادبود که چهار متر ارتفاع و پنج متر عرض دارد، از مهر ماه سال ۱۳۹۴ در مقابل مسجد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز شده بود که از جمله ویژگی‌های طراحی این المان می توان به نورپردازی، ساخت کتیبه ها و طراحی آیات قرآن بر روی کاشی های آبی رنگ اشاره کرد.

گفتنی است در این مراسم معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز حضور داشت.