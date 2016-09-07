به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی‌فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی افزود: با توجه به خدمات متنوع ارائه شده در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری، تاکنون ۴هزار و دویست و چهل و پنج عضو حقیقی و حقوقی اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، اعضای هیأت علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان، منتخبین و سرآمدان برجسته علمی کشور به عضویت این باشگاه درآمده‌اند.

وی افزود: از این میان ۴هزار و هشتصد و شش عضو حقیقی و ۱۵۹ عضو حقوقی، هستند.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری گفت: از بازه زمانی بیست و ششم مردادماه تا دهم شهریورماه سال جاری، ۲۱۸ عضو جدید به تعداد اعضای باشگاه مشتریان شبکه اضافه شده و این در حالی است که تا تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال جاری، ۲هزار و هفتصد و نوزده عضو به عضویت باشگاه مشتریان شبکه درآمده بودند.

اسدی‌فرد، به تسهیلات متنوع پیش‌بینی شده در باشگاه مشتریان شبکه اشاره کرد و افزود: اعضای باشگاه، شرکت های دانش‌بنیان، اساتید و نخبگان گروه‌های پیش بینی شده توسط شبکه برای دریافت تسهیلات هستند.

به گفته وی، عمومی ترین طرح برای دریافت‌کنندگان تسهیلات، طرحی تحت عنوان طرح ویژه عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی است که افراد عضو از ۱۵ درصد تخفیف تا سقف ده میلیون ریال خدمت آزمایشگاهی بهره‌مند می‌شوند.



اسدی فرد با اشاره به استقبال مطلوب مخاطبان خدمات شبکه آزمایشگاهی از تسهیلات اعتباری پیش‌بینی شده، گفت: علاوه بر بهره‌مندی ۱۱۸ شرکت‌ دانش‌بنیان از طرح تخفیف ۵۰ درصدی تا سقف ۲۰میلیون ریال، ۲هزار و هفتصد و نود و پنج عضو باشگاه مشتریان شبکه از طرح تخفیف ۱۵درصدی تا سقف ۱۰ میلیون ریال و دویست و نود و پنج عضو بنیاد ملی نخبگان نیز از تخفیف ۶۰ درصدی تا سقف ۱۵میلیون ریال استفاده می‌ کند.

وی افزود: ۵۵ منتخب پسادکتری تا سقف ۵۰ میلیون ریال، ۴۷ سرآمد علمی ایران تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و ۵۵ منتخب تا سقف ۱۵۰ میلیون ریال و نیز بیش از یک‌هزار فرد معرفی شده از سوی ستادهای توسعه فناوری‌های راهبردی، از تسهیلات رایگان استفاده از خدمات آزمایشگاهی بهره‌مند شده‌اند.