به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «سقراط» که چهارمین دوره اجراهای خود را سپری می کند، سه شنبه شب ۱۷ شهریور ماه شاهد جایگزینی حمیدرضا نعیمی نویسنده و کارگردان این اثر نمایشی به جای ایوب آقاخانی در نقش افلاطون بود. این در حالی است که سفیر یونان از تماشاگران ویژه اجرای شب گذشته نمایش «سقراط» بود.

طبق اعلام گروه اجرایی به دلیل همزمانی زمان اجرای نمایش سقراط با اجرای نمایش «زن ها به بزها خیره می شوند» به کارگردانی ایوب آقاخانی در روزهای سه شنبه ۱۷ و جمعه ۱۹ شهریور ماه حمیدرضا نعیمی به جای ایوب آقاخانی در نقش افلاطون نمایش به ایفای نقش می پردازد.

نمایش «سقراط» تا پایان شهریور ماه هر روز حتی شنبه ها ساعت ۱۸ با بازی فرهاد آئیش، لادن مستوفی، بهناز نازی، ایوب آقاخانی، یعقوب صباحی، کتانه افشاری نژاد، نقی سیف جمالی، سیاوش چراغی‌پور، بهار نوحیان، بهمن عباسپور، رضا جهانی، سروش کریمی نژاد، مجتبی پیرزاده، مهرداد خانی، مجید قادری، بهمن ناصری، محمد نژاد در تالار وحدت تهران به صحنه می رود.