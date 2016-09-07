مسابقات «کن‌ ست» برگزار می شود/طراحی ماهواره های کوچک فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسابقات «کن ست» شامل طراحی، ساخت و آزمون یک ماهواره کوچک فضایی است که طی آن تیم ها می توانند عملکرد چنین سیستمی را تجربه کنند.
مسابقات «کن ست» با حمایت معاونت علمی و با هدف ایجاد زمینهای برای رشد کیفی دانش و تجربه دانشجویان و علاقه مندان به فناوری هوافضا و علوم مرتبط با آن و شرکت در رقابتی کاملاً علمی، هیجان انگیز و مطرح شدن ایدههای کاملاً جدید طراحی شده و برگزار می شود.
تاکنون چهار دوره از مسابقات کن ست در کشور برگزار شده و پنجمین دوره مسابقات آن توسط پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با حمایت مرکز ملی فضایی ایران، در بهمن ماه سال جاری برگزار میشود.
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