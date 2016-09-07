به گزارش خبرگزاری مهر، بخش «اسلام هراسی و ایران ستیزی در سینمای غرب» در جشنواره بینالمللی مقاومت با هدف کالبدشکافی و رازگشایی پشتپرده فیلمها و سریالهای ضداسلامی و ضدایرانی در نظر گرفته شده است که چند نمونه از آثار مطرح در این زمینه همراه با اکران مورد نقد و تحلیل قرار میگیرند.
فیلم «گلاب» ساخته جان استوارت، مجری مراسم اسکار و مجری شوی مشهور تلویزیونی «دیلی شو» توسط شهاب اسفندیاری استاد دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر، مستندساز و پژوهشگر در حوزه مطالعات فرهنگی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
بخشهایی از سریال «هوملند» قرار است توسط حسن عباسی از تحلیلگران و صاحب نظران فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
فیلم سینمایی «تک تیرانداز آمریکایی» ساخته کلینت ایستوود توسط مجید شاه حسینی استاد دانشگاه و پژوهشگر، مورد بررسی تحلیلی قرار میگیرد.
فیلم «پسران ابوغریب» ساخته لوک موران توسط نادر طالبزاده، مستندساز و کارشناس رسانه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
فیلم «لندن سقوط کرده است» ساخته بابک نجفی توسط سعید مستغاثی مورد بررسی قرار می گیرد.
فیلم «عربستان- یک رژیم رو به زوال» به همراه سه فیلم دیگر در جشنواره مقاومت
علاوه بر پنج فیلم اعلام شده در بخش مسابقه سینمای ایران، چهار عنوان فیلم با محوریت جنایات عربستان از کشورهای انگلستان و کنیا و یمن در دو بخش کوتاه و مستند جشنواره به نمایش در میآید.
«عربستان-یک رژیم رو به زوال» به کارگردانی مرتضی جعفر از کشور انگلستان است. موضوع آن به این شرح است: آیا رژیم سعودی رو به زوال است؟ آیا جنگ، پارتی بازی، کسری بودجه، سقوط ارزش نفت و بیثباتی در منطقه اشاره به یک کشور در حال گذار است؟ یا رژیم برای بقا مبارزه میکند؟
«مکتب ابن تیمیه- ریشه تروریسم» ساخته مصطفی مسعود از انگلستان است. این فیلم نگاهی دارد به ریشه و ایدئولوژی وهابیت، که توسط محمد ابن عبدالوهاب و تحت تاثیر نوشتههای ابن تیمیه پایهگذاری شد. این مستند به مطالعه تعالیم و آموزههای وهابیت و دلایل نفرت شدید آن نسبت به دیگر ادیان و مذاهب میپردازد.
«زیر خاکستر ساخته» احمد معمری از کشور کنیا است که روایت حمله عربستان سعودی به کشور و مردم بیگناه یمن و مقاومت دلیرانه مردم یمن است.
«سرزمین دو بهشت» ساخته وحید محمدالعلفی از کشور یمن است که روایت مردم بیگناه یمن در زیر آتش باران سعودیها و ویرانیهای حاصل از جنگ در کشور و ملت یمن ...
بیش از ۳۰۰۰ نقطه کشور میزبان اکرانهای مردمی جشنواره مقاومت میشوند
همزمان با برگزاری چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت منتخبی از آثار جشنواره با همکاری شبکه اکران مردمی جشنواره عمار در سطح کشور اکران میشوند.
اکران فیلمهای شهدای مدافع حرم اقدام مشترک جشنوارههای مقاومت و عمار است که از طریق این شبکه مردمی در سطح کشور پیشبینی شده است.
بیش از ۱۰ اثر از آثار منتخب جشنواره مقاومت از طریق این شبکه اکران می شود و نکته قابل توجه این است اکران این آثار، در مدارس، مساجد، حسینیهها، دانشگاهها، پایگاههای بسیج، ادارات، سازمانها، سالنهای آمفی تئاتر، حتی، پارکها صورت میگیرد که بیشترین نقاط تجمع و حضور طیفهای مختلف مردمی است. از بین محلهای اکران فیلمها هم بعد از مساجد که بیشترین اکرانها را دارند، مدارس و دانشگاهها از دیگر نقاط پر اکران این آثار هستند.
همراه با اکران فیلمهای چهاردهمین جشنواره بینالمللی مقاومت از طریق شبکه اکران مردمی عمار، صدها نقطه دیگر از استانها و شهرستانهای کشور از طریق سازمان بسیج دانشجویی، سازمان بسیج طلاب و روحانیون اکران خواهند شد.
