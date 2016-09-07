ثبت نام ۳۰۸ واحد تولیدی و صنعتی شهرستان اهر در سامانه بهین یاب

سید محمد عابدی در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت: از این تعداد واحد ثبت نام شده که از بخش های کشاورزی و صنعتی هستند، پس از بررسی و تصویب در قرارگاه اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی، ۳۰ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده است.

وی میزان تسهیلات درخواستی این تعداد واحد بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: انتظار داریم بانک های عامل شهرستان اهر نیز نهایت همکاری را در پرداخت تسهیلات اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

فرماندار شهرستان اهر با اشاره به اینکه بعضی از متقاضیان تسهیلات بانکی منتظر کاهش سودهای تسهیلات هستند، از آنها خواست در کمترین زمان نسبت به دریافت تسهیلات اقدام کنند تا با مشکلی روبرو نشوند و گفت: از رؤسای ادارات خواسته شده کارهای روزمره اداره را به معاونان خود واگذار کنند و شخصاً برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری کنند.