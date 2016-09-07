هلال احمر ایران پذیرای ایده های کاربردی و تجربیات بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هلال احمر، فرحناز رافع در دیدار با «مایک آدامسون» مدیر کل اجرایی صلیب سرخ انگلستان با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمرایران به لحاظ برخورداری از درصد بالایی از خدمات داوطلبانه و مشارکت جویانه، یکی از برترین و قدرتمندترین جمعیت های ملی در سطح جهان محسوب می شود، گفت: امیدواریم با توجه به حساسیت لزوم بهره گیری از توان داوطلبان برای حل مشکلات پیش روی جهانی و گسترش فرهنگ مهربانی و مهرورزی درجامعه برای ایجاد جامعه تاب آور و مقاوم در برابر حوادث، در این حوزه شاهد توسعه روابط بین دو کشور باشیم.

وی به شیوه جذب هرمی کمک های مردمی در صلیب سرخ انگلستان اشاره کرد و ادامه داد: جمعیت هلال احمر ایران همواره پذیرای ایده های کاربردی و تجربیات بین المللی برای هر چه بهتر شدن فعالیت هایش است.

انجام فعالیت های متنوع و پروژه های داوطلبی

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر با اشاره به گوشه ای از فعالیت های متنوع و پروژه های داوطلبی در زمینه های مختلف آموزشی، سلامت و حمایتی، عنوان کرد: در رویکرد اخیر سازمان داوطلبان بر محورهای خدمات معیشتی، آموزش خانواده ها و اقدامات پیشگیرانه و حفاظت از محیط زیست تاکید شده است.

وی با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمر نزد ایرانیان، سازمانی بر آمده از مردم و برای مردم است، تصریح کرد: همواره حس نوعدوستی آنها محرک ایجاد انگیزه و مشوق برای پیوستن به کارهای خیریه و عام المنفعه این سازمان است.

رافع از مدیرکل اجرایی صلیب سرخ انگلستان دعوت کرد برای مشاهده این روحیه ممتاز، همراه داوطلبان ایرانی در اجرای پروژه های انساندوستانه در مناطق آسیب پذیر حاضر شود.

مشارکت پذیری سمن های مختلف و هم افزایی برای اجرای برنامه های گوناگون داوطلبی

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر مشارکت پذیری سمن های مختلف و هم افزایی برای اجرای برنامه های گوناگون داوطلبی را یکی از ویژگی های این سازمان در راستای حل مشکل کمبود بودجه و تامین هزینه ها دانست و اظهارداشت: کمبود منابع مالی و تبلیغات نمی تواند مانع گسترش مهربانی و محبت در جامعه باشد، اگر برنامه ریزی مناسب و خلاقیت در تعریف و نحوه اجرای این گونه فعالیت هاداشته باشیم.

توافق ایران و انگلیس برای توسعه همکاری‌های داوطلبانه

مایک آدامسون مدیرکل اجرایی صلیب سرخ انگلستان با اشاره به اشتیاق کشورش برای توسعه همکاری‌ها در به اشتراک گذاری تجربیات میان دو کشور و روزآمد کردن روش های سنتی برای جذب داوطلبان بیشتر و حمایت آنها، گفت: امکان برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای شناساندن عرصه‌های فعالیت داوطلبانه دو کشور، معرفی شیوه های کارآمد و شبکه سازی از داوطلبان به کمک بسترهای نوین ارتباط جمعی می‌تواند پلی برای شناخت متقابل ظرفیت های انسانی و مالی بین جمعیت دو کشور باشد.

به گفته وی، با دیدن تصاویری از فعالیت های داوطلبان ایرانی، می توان به راحتی دریافت که رسیدگی به مناطق محروم با حداقل امکانات، نشان از ایده‌های ممتاز آنها برای کمک به همنوع است.

حضور افراد توانمند در جمعیت هلال احمر برای تسکین آلام بشری

مدیرکل اجرایی صلیب سرخ انگلستان با بیان اینکه در مجموعه جمعیت هلال احمر ایران افراد توانمندی حضور دارند و سرمایه‌های خوبی در این بخش وجود دارد، پیشنهاد داد کارگروهی برای بررسی و پیش‌بینی زمان‌بندی اجرای برنامه‌های فرهنگی مد نظر دو طرف تشکیل شود؛ چرا که تشکیل این کمیته کاری، می‌تواند چارچوب‌های فعالیت‌های مشترک را مشخص کند و ما آمادگی داریم در مدت کوتاهی به مرحله امضای یادداشت تفاهم اجرایی برسیم.

در این دیدار، نشان داوطلب برتر جمعیت هلال احمر ایران به مدیرکل اجرایی صلیب سرخ انگلستان اعطا شد.