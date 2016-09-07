۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

شهردار اهر:

تعامل بین بخشی لازمه تحقق رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری در اهر است

اهر - شهردار اهر تحقق رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری در شهرستان اهر را در گرو تعامل بین بخشی بین سازمان ها و ادارات شهرستان دانست.

مرتضی اعیانی در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان اهر به خبرنگار مهر گفت:: اگر می خواهیم در شهرستان اهر شاهد سرمایه گذاری باشیم باید تعامل بین ادارات در جهت رفع موانع سرمایه گذاری بیشتر باشد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: اگر حرف و عملمان یکی نباشد سرمایه گذاران نیز تمایلی برای حضور و فعالیت اقتصادی در شهرستان اهر نخواهند داشت.

شهردار اهر در پایان اظهار داشت: شهرستان اهر در حوزه های کشاورزی، دامداری و گردشگری از  ظرفیت بالای برخوردار است که برنامه ریزی های اصولی و مدون برای سرمایه گذاری در این حوزه ها لازم و ضروری است.

