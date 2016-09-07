اولین ورزشکاران کرمانشاهی فردا در پارالمپیک به میدان می روند

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره رقابت‌های پارالمپیک از روز پنجشنبه ۱۸ شهریور در ریودوژانیرو برزیل آغاز می‌شود و نمانیدگان ایران در چند رشته به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

تیم فوتبال ۷ نفره کشورمان نیز که چهار بازیکن کرمانشاهی را در ترکیب خود دارد فردا در نخستین دیدار خود از ساعت ۱۶:۱۵ دقیقه به مصاف آرژانتین خواهد رفت.

مسلم اکبری، بهنام سهرابی، مسلم خزایی و جاسم بخشی چهار بازیکنی هستند که از استان کرمانشاه در ترکیب تیم فوتبال ۷ نفره کشورمان حضور خواهند داشت.

این بازیکنان همچنین در رقابت های جهانی که اخیرا در دانمارک برگزار شد با درخشش خود نقش مهمی در قهرمانی کشورمان داشتند.

گفتنی است، تیم فوتبال ایران در این رقابت ها علاوه بر آرژانتین با آمریکا و هلند نیز هم گروه است که طی روزهای ۲۰ و ۲۲ شهریور به مصاف این تیم ها خواهد رفت.

کرمانشاه علاوه بر ۴ فوتبالیست خود، محمد خالوندی در رشته پرتاب نیزه، مهران نکویی مجد در رشته پرتاب وزنه، علی الفت نیا در رشته پرتاب طول و شهلا بهروزی راد در رشته قایقرانی را نیز در پارالمپیک ریو دارد.