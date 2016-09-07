فضاهای ورزشی در دانشگاه زنجان نامطلوب است

آقاعلی قاسم‌نیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر وضعیت فضاهای ورزشی در دانشگاه زنجان را بسیار نامطلوب عنوان کرد و اظهار کرد: توسعه فضاهای ورزشی در دانشگاه زنجان نیاز به حمایت لازم دارد که متاسفانه این امر مهم دراستان تاکنون انجام نگرفته است.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه زنجان گفت: واحد تربیت بدنی دانشگاه زنجان طی چند ماه های گذشته عناوین خوبی را در مسابقات و المپیادهای کشوری کسب کرده است.

قاسم نیان تاکید کرد: دانشگاه زنجان در بین ۱۲۱ تیم از دانشگاه‌های کشور رتبه ششم المپیاد ورزشی دانشجویان کشور را کسب کرد وتیم دانشگاه زنجان در این دوره از مسابقات عملکرد قابل قبلی را داشته است.

وی افزود: متاسفانه مسئولین اجرایی در استان توجهی به توسعه و مناسب سازی فضاهای ورزشی در دانشگاه ها ندارند و این برای جامعه فرهنگی و آموزشی خوب نیست.

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه زنجان به حضور در المپیادهای ورزشی دانشجویان دانشگاه زنجان اشاره کرد و یادآورشد: المپیادهای دانشجویی هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، بنابراین باید امکانات ورزشی در این دانشگاه برای درخشش مهیا شود.

قاسم نیان افزود: این دانشگاه بیش از سه هزار و ۸۰۰ دانشجوی جدیدالورود در سال تحصیلی جدید به دانشگاه زنجان دارد و این فضاها پاسخگوی نیاز دانشجویان نیست.