۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

بعد از جدایی از پرسپولیس؛

کارت بازی ساسان انصاری برای فولاد خوزستان صادر شد

در آستانه هفته پنجم مسابقات لیگ برتر فوتبال، کارت بازی ساسان انصاری صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه فولاد خوزستان، با پیگیری های صورت گرفته کارت بازی ساسان انصاری هافبک نفوذی فولاد در آستانه دیدار این تیم با سایپای البرز توسط سازمان لیگ صادر شد تا این بازیکن بتواند با صلاحدید کادر فنی در زمین مسابقه حضور داشته باشد.

ساسان انصاری که پیش از شروع لیگ شانزدهم با جدایی از جمع فولاد به عضویت تیم پرسپولیس درآمده بود، در روزهای گذشته با قراردادی به مدت یک فصل به این تیم بازگشت و فولاد را در ادامه مسابقات لیگ برتر همراهی می کند.

این بازیکن در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر با ۹ گل زده عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشت

