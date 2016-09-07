گزارش دولت اوباما به کنگره/پرداخت ۱.۷میلیاردی به ایران تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکسنیوز، دولت اوباما در روز هفدهم ماه ژانویه سال جاری میلادی، پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری به ایران در قبال آزادی ۴ زندانی آمریکایی در زندانهای ایران را تأیید کرد. مقامات کنگره اما به والاستریت ژورنال گفتند که ۱.۳ میلیارد دلار باقیمانده از بدهیهای آمریکا به ایران نیز، در دو قسط در ۲۲ ژانویه و ۵ فوریه پرداخت شده است.
یکی از مسئولان وزارت خزانهداری به آسوشیتدپرس گفت که پرداخت پول بهصورت نقد به ایران لازم بود؛ چراکه تحریمهای بینالمللی علیه ایران اجازه پرداخت به طریق دیگر را غیرممکن میساخت. این پرداختها از طریق ارزهای فرانک سوئیس، یورو و دیگر ارزهای بینالمللی بوده است.
روز سهشنبه اما مقامات وزارت خزانهداری، وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه اعضای کنگره را در جریان این پرداختها قراردادند. پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار به ایران در راستای حلوفصل دعوای ۳۷ ساله بین تهران و واشنگتن بوده است. ۱.۳ میلیارد دلار پول نقد پرداختشده در واقع، میزان سود پولی بوده است که ایران از دهه ۱۹۷۰ از آمریکا طلب داشته است.
مسئولان کاخ سفید در اینباره بیان کردهاند که اعتقاد داشتهاند در خصوص این بدهکاری در جوامع بینالمللی و در صورت دادرسی به ایران میباختند؛ چنین تصمیمی باعث شده است که آنها در آینده پول بیشتری در این زمینه به ایران پرداخت نکنند.
دولت اوباما ادعا کرده بود که پرداخت این میزان پول به نقلوانتقال و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران ربطی نداشته است؛ اما بهتازگی این مسئله مشخصشده است که از این پول بهعنوان اهرم برای آزادی زندانیان آمریکایی استفادهشده است. جمهوری خواهان کنگره کاخ سفید را به پرداخت باج به ایران برای آزادی زندانیان آمریکایی متهم کردهاند.
روز سهشنبه سناتور مارکو روبیو، و اد رویس طرحی را به کنگره دادند که دولت آمریکا را از پرداخت چنینی مبالغی به ایران منع میکند.
نظر شما