به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی پیش ازظهر چهارشنبه در بازدید از نیروگاه تولید برق خلیج فارس بیان داشت: رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم وظیفه قانونی، شرعی، اخلاقی و انسانی نمایندگان مجلس است و نماینده مجلس به عنوان مدافع حقوق مردم باید تمام توان و تلاش خود را در این راه صرف کند.

مرادی با بیان اینکه باید طبق وعده های انتخاباتی که به مردم عزیز هرمزگان داده ام عمل کنم، عنوان کرد: طبق بیانات مقام معظم رهبری مجلس در راس امور است و مجلس شورای اسلامی باید اقتدارش حفظ شود و نمایندگان در همین راستا و با اقتدار طبق بیانات رهبر عزیزمان عمل می کنیم.

عضو کمسیون انرژی مجلس با ذکر اینکه در استان هرمزگان از اوضاع و احوال و مسائل موجود با خبر هستیم، بیان داشت: سهم مردم هرمزگان در سطح ملی باید دیده شود و این مهم آنقدر باید گفته و پیگیری شود تا گوش شنوایی درخواست‌های استان را عملی کند.

نماینده استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان هرمزگان از نرم کشوری بالاتر است، ابرازداشت: با وجود پتانسیل بالای کاری در استان، این نرخ بیکاری غیر قابل قبول است.

وی عنوان کرد: شغل‌های کاذب به درد آمارهای گزارشی برای اعلام نرخ نمی خورد و باید امنیت شغلی برای همه کارگران و کارمندان برقرار باشد.

وی افزود: با توجه ظرفیت استان هرمزگان، اگر مدیریت خوب و صحیحی در رابطه با منابع انجام پذیرد، می توان موضوع بیکاری را در استان هرمزگان و همچنین استانهای همجوار حل کرد.

مرادی گفت: استان هرمزگان از لحاظ درآمد رتبه پنجم کشوری را دارا می باشد ولی سهم مردم هرمزگان از این درآمد کجاست و چگونه دریافت می شود. ایشان بیان نمودند باید مطالبات خود را بیان کنیم و تا نتیجه گیری کامل پیگیر باشیم.

عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ذکر نمودند باید این اصل به صورت قانونی و اصولی به طور کارشناسی شده انجام پذیرد و همه جوانب واگذاری‌ها را در نظر گرفت تا مشکلاتی از قبیل آلومنیوم المهدی هرمزگان پیش نیاید.

مرادی افزود: این تجربه تلخ دیگر در استان هرمزگان پیش نخواهد آمد و با کمک به هم مشکلات پیش رو در استان را حل خواهیم کرد و با انجام پیگیری های قانونی و صحیح عملکرد مناسبی خواهیم داشت.