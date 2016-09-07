به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل» با زیرعنوان «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» از سوی گروه هنر و ادبیات انجمن اندیشه و قلم و همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، استاد حوزه و دانشگاه و پیروز ارجمند موسیقی‌دان و آهنگساز برگزار شد.

فایل صوتی نشست «فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل» با سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی ژرفا و پیروز ارجمند از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «خوشبختانه در فقه پویا که دیدگاه‌های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری را در برمی‌گیرد، تکلیف موسیقی روشن است. این دو بزرگوار تشخیص حکم موسیقی را بر عهده فرد مکلف گذاشته‌اند. این یعنی فرد در صورتی که موسیقی برایش مخرب باشد نباید گوش دهد و اگر شک کند شامل حلیت است. اما امروز بسیاری از فقهایی که موسیقی را نفی می‌کنند.»