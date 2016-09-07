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۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵

فایل صوتی؛

نشست «فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل»

نشست «فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل»

فایل صوتی نشست «فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل» با سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی ژرفا و پیروز ارجمند در ادامه قابل دریافت است.

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به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست از سلسله نشست‌های «فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل» با زیرعنوان «موسیقی؛ ممنوع یا مشروع» از سوی گروه هنر و ادبیات انجمن اندیشه و قلم و همکاری پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، استاد حوزه و دانشگاه و پیروز ارجمند موسیقی‌دان و آهنگساز برگزار شد.

فایل صوتی نشست «فقه و موسیقی؛ تقابل یا تعامل» با سخنرانی حجت الاسلام سید ابوالقاسم حسینی ژرفا و پیروز ارجمند از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «خوشبختانه در فقه پویا که دیدگاه‌های امام خمینی(س) و مقام معظم رهبری را در برمی‌گیرد، تکلیف موسیقی روشن است. این دو بزرگوار تشخیص حکم موسیقی را بر عهده فرد مکلف گذاشته‌اند. این یعنی فرد در صورتی که موسیقی برایش مخرب باشد نباید گوش دهد و اگر شک کند شامل حلیت است. اما امروز بسیاری از فقهایی که موسیقی را نفی می‌کنند.»

کد مطلب 3763617

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۳
      0 0
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      سلام ..تکلیف حلال وحرام بودن موسیقی وسرودوخوانندگی و شطرنج را اهل بیت علیهم السلام فرموده اند و وشیخ نباید این احادیث را چرت وپرت ودروغ ومزخرف بداند..شیخ درمنبر وتلویزیون وتریبون نمازجمعه باید این احکام را برای مردم بازگو کند
    • IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
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      سلام ..حضرت علی ع می فرماید تنبور وقتی برآن نواخته می شود می گوید زود است پشیمان شوی زود است پشیمان شوی زود است به جهنم وارد شوی ای نوازنده من
    • IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
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      گوش کردن به سه تار کمانچه و سرود ها و نوحه ها وتیتراژها کنسرتها و ترانه ها باعث تاخیر در توبه و تاخیر در نماز ویا نخواندن نماز و امروز فردا کردن نماز وتو به می شود وشیطان در گوش ما می گوید که حالا حالاها وقت داری برای دادن قرض وبرای خواندن نماز و دیر نمی شود ..درحالی که شاید تا فردا هم زنده نباشیم

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