به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبداللهی امروز در مراسم رونمایی از اساسنامه تعاونی‌ عام برای ورود به بورس گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده تا تعاونی‌ها بتوانند از ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه استفاده کنند که بنا به دلایلی تا امروز، این امکان فراهم نشده بود.

وی کمبود منابع مالی بانک‌ها را یکی از مشکلات تأمین مالی تعاونی‌ها برشمرد و افزود: به همین منظور، ضرورت استفاده از بازار سرمایه در جهت تأمین مالی بخش تعاون دوچندان شد که در همین زمینه، مذاکرات اتاق تعاون ایران و سازمان بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: از طرفی بر اساس ماده ۷۵ الحاقی به قانون تعاون، مصوب سال ۱۳۹۳، وزارت اقتصاد و دارایی مکلف شد تا زمینه لازم برای ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه را فراهم کند و این امر منوط به تهیه آئین‌نامه‌ای در هیأت دولت شد.

عبداللهی گفت: در نهایت با دو سال تأخیر، این آئین‌نامه در تیرماه امسال توسط هیأت دولت تصویب شد تا شرایط برای ورود شرکت‌های سهامی عام به بورس با محوریت اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بورس اوراق بهادار فراهم شود که امروز این اتفاق رخ داد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تعاونی‌ها در آینده نزدیک بتوانند از امکانات بازار سرمایه استفاده کنند، گفت: طی یک سال تا یک سال و نیم آینده، زمینه حضور تعاونی‌های متعارف در بازار سرمایه نیز فراهم می‌شود تا شاهد حضور حداکثری تعاونی‌ها در بازار بورس باشیم.

رئیس اتاق تعاون ایران تأکید کرد: شرط اول حضور تعاونی‌ها در بازار سرمایه، اصلاح اساسنامه تعاونی عام بود که امروز این امر محقق شد.