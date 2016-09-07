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۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۱۸

قائم مقام مرکز فوریت‌های پزشکی زنجان اعلام کرد:

۱۲۰۰۰ماموریت توسط اورژانس زنجان انجام شد

۱۲۰۰۰ماموریت توسط اورژانس زنجان انجام شد

زنجان-قائم مقام مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: طی پنج ماه سال جاری ۱۲ هزار و ۷۲ مأموریت در استان زنجان توسط اورژانس انجام‌شده است.

امیرحسین ایلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۱۲ هزار و ۷۲ مأموریت توسط نیروهای اورژانس استان زنجان طی سال جاری خبر داد و افزود: ۸ هزار و ۳۱۵ مورد از این مأموریت‌ها شهری بوده است.

وی تعداد مأموریت‌های جاده‌ای استان زنجان طی این بازه زمانی را سه هزار و ۱۶۱ مورد اعلام  کرد و گفت: ۵۹۶ مورد از مأموریت‌ها هم مربوط به بین مراکز درمانی است.

قائم‌مقام مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: ۸ هزار و ۷۶۲ مورد از مأموریت‌های اورژانس طی پنج ماهه سال جاری غیر تصادفی بوده و سه هزار و ۳۱۲ مورد از مأموریت‌ها هم تصادفی بوده است.

ایلیایی با بیان اینکه خوشبختانه طی سال جاری مأموریت برای تصادفات منجر به فوت نداشتیم، گفت: مأموریت‌های اورژانس استان زنجان طی پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است.

قائم‌مقام مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان تصریح کرد: طی پنج ماهه سال جاری بیشترین مأموریت‌های غیر تصادفی در استان زنجان موارد مربوط به بیماران قلبی با ۷۹۹ مورد بوده است.

کد مطلب 3763645

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