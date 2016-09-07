۱۲۰۰۰ماموریت توسط اورژانس زنجان انجام شد

امیرحسین ایلیایی در گفتگو با خبرنگار مهر از انجام ۱۲ هزار و ۷۲ مأموریت توسط نیروهای اورژانس استان زنجان طی سال جاری خبر داد و افزود: ۸ هزار و ۳۱۵ مورد از این مأموریتها شهری بوده است.
وی تعداد مأموریتهای جادهای استان زنجان طی این بازه زمانی را سه هزار و ۱۶۱ مورد اعلام کرد و گفت: ۵۹۶ مورد از مأموریتها هم مربوط به بین مراکز درمانی است.
قائممقام مرکز فوریتهای پزشکی استان زنجان گفت: ۸ هزار و ۷۶۲ مورد از مأموریتهای اورژانس طی پنج ماهه سال جاری غیر تصادفی بوده و سه هزار و ۳۱۲ مورد از مأموریتها هم تصادفی بوده است.
ایلیایی با بیان اینکه خوشبختانه طی سال جاری مأموریت برای تصادفات منجر به فوت نداشتیم، گفت: مأموریتهای اورژانس استان زنجان طی پنج ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشیافته است.
قائممقام مرکز فوریتهای پزشکی استان زنجان تصریح کرد: طی پنج ماهه سال جاری بیشترین مأموریتهای غیر تصادفی در استان زنجان موارد مربوط به بیماران قلبی با ۷۹۹ مورد بوده است.
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