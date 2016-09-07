  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام:

محمد رحیم خان کُرد نماد همبستگی اقوام منطقه است

محمد رحیم خان کُرد نماد همبستگی اقوام منطقه است

آبدانان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام گفت: محمدرحیم خان کُرد چهره ای اثر گذار در تقویت وحدت و همگرایی بین مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدنیاکان صبح چهارشنبه در نخستین همایش فرهنگی، ادبی محمد رحیم خان کُرد در شهرستان آبدانان با اشاره به اینکه استان ایلام دارای گویش های و زبان کردی، لری، لکی و عربی است، افزود: بزرگداشت مفاخر فرهنگی و ادبی یکی از رسالت های ذاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بزرگداشت شخصیت هایی همچون محمد رحیم خان کُرد باعث ایجاد همبستگی، اتحاد و مودت بین اقوام می شود.

وی با بیان اینکه همبستگی فرهنگی با باورهای دینی گره خورده است، گفت: فرهنگ و گویش های مختلف منطقه به دلیل قرابت و اشتراکات فراوان اقوام نماد یک رنگی، مودت و صمیمیت بین اقوام لر، کرد، عرب و لک است.

نیاکان با اشاره به اینکه محمد رحیم خان کُرد به عنوان حاکم و وکیل الرعایا در دوره زندیه و قاجاریه در منطقه توانست نقش بسزایی در همبستگی، اتحاد و صلح طلبی منطقه تحت امر داشته باشد، تصریح کرد: محمد رحیم خان در عصر خود فردی میهن دوست، خوشنویسی برتر و شخصی سیاست مدار و حامی مردم بوده که آثار ارزنده ای از ایشان در زمینه های عمرانی، خدمات رسانی، خوشنویسی و شعر به یادگار مانده است.

وی با بیان اینکه محمد رحیم خان کُرد حاکمی با درایت و کاردانی با کفایت بوده، اظهار کرد: حل و فصل منازعات، مقابله با رسم شوم برده داری، توسعه باغات تحت حکومت خویش، حفر قنات، احداث حمام و آسیاب جهت رفاه مردم از کارهای این شخصیت فرهنگی و ادبی در دوران خود بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام تصریح کرد: همبستگی مردم استان ایلام در مراسمات ملی و مذهبی و دافع از کیان اسلامی، مصداق بارز اتحاد ملی و انسجام اسلامی است که در باورهای ما، تقویت اقوام و همبستگی بین قومیت های مختلف جایگاه ویژه ای دارد و ارج نهادن به فعالیت های فرهنگی، ادبی، عمرانی و خدماتی شخصیت هایی همچون محمد رحیم خان کُرد، باعث افزایش همگرایی بین اقوام و شناسایی شاخص مند مفاخر ادبی و فرهنگی می شود.

نیاکان بیان کرد: ایلام سرزمین متمدن و در گذشته تاریخی آن اثار و مفاخر ارزشمندی وجود دارد که باید به ظرفیت های مختلف این استان در بخش های اثار و اماکن تاریخی و مفاخر ادبی و فرهنگی توجه بیشتری شود.

کد مطلب 3763648

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها