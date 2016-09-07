دولت تدبیر و امید به مفاخر اقوام مختلف نگاه ویژه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری صبح چهارشنبه در بزرگداشت نخستین همایش تجلیل از مرحوم محمدرحیم خان کرد از عرفا و ادبای صاحب نام حوزه جنوب استان ایلام در اواخر دوران زندیه و اوایل حکومت قاجاریه با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به مفاخر ادبی و فرهنگی اقوام ایرانی دارد، گفت: اقوام به مشابه ریشه های استوار درخت تنومند ایران اسلامی هستند که در رشد و بقای فرهنگ و سربلندی ایران سهیم بوده و هستند.

وی در ادامه با اشاره به در تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی هیچ گاه جنگ بین اقوام و ادیان وجود نداشته است و همه در زیر یک پرچم اتحاد داشته اند، تصریح کرد: امروزه با ارج نهادن به مفاخر ارزشمند اقوام مختلف ایران، غبار فراموشی از چهره این مفاخر ادبی و فرهنگی برداشته می شود.

وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی محمدرحیم خان کُرد از عرفا و ادبای حوزه جنوب استان ایلام در دوران زندیه و قاجاریه، اظهار کرد: محمد رحیم خان کُرد به عنوان حکمرانی عادل و ادیبی توانمند باید به نسل جوان شناخته شود تا جوانان امروز ما به گذشتگان و نیاکان خود بیشتر آشنا شوند.

عسگری افزود: هر فردی را باید در ظرف مکانی و زمانی خود سنجید که محمد رحیم خان کُرد پس از حدود ۲۰۰ سال از حکمرانی خود به واسطه عملکرد مناسبش در حوزه عمرانی، کشاورزی، فرهنگی و ادبی شهره خاص و عام است.

وی بیان کرد: این فرد که وکیل الرعایا بوده با زندان رفتنش نشان داد که حامی مردم بوده و مظهر وفاق اقوام منطقه است.

وی با بیان اینکه ارج نهادن به چنین شخصیت هایی باعث اتحاد اقوام می شود، تصریح کرد: کرد و لر و لک و عرب اقوامی جدا ناپذیرند و توجه به خدمات ارزنده مفاخر این اقوام باعث تقویت روحیه همبستگی و اتحاد می شود.

این همایش یک روزه در مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اشلامی آبدانان در نوبت صبح و عصر برگزار می شود که در نوبت صبح این همایش برنامه هایی همچون قرائت اشعار محمد رحیم خان کُرد، مقالات و پخش نماهنگ های محلی و سنتی اجرا شد.