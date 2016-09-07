به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظم‌پور در جمع مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در تشریح برنامه‌های تامین سوخت زائران در مراسم اربعین حسینی، گفت: هم اکنون برنامه‌ریزی‌ها در سه محور ذخیره‌سازی، حمل و نقل و عرضه سوخت در مبادی مرزی ایران با عراق آغاز شده است.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به برنامه عرضه و توزیع روزانه ۲۶ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی شامل سوخت هوایی، بنزین و گازوئیل، تصریح کرد: سال گذشته سوخت‌رسانی به زوار بدون هیچگونه مشکلی با موفقیت انجام شد.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون چهار منطقه اصلی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شامل اهواز، آبادان، ایلام و تهران برای تامین سوخت ایام اربعین حسینی، آخرین مراحل هماهنگی را انجام می‌دهند، اظهار داشت: بر این اساس هم اکنون جانمایی برای احداث جایگاه‌های سیار سوخت در مبادی مرزی و افزایش ذخیره‌سازی انواع فرآورده نفتی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش مهر، هم اکنون ذخیره‌سازی ۲۰۰ میلیون لیتر در انبار نفت نظامیه اهواز، ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل در انبار نفت اندیمشک و ۳۰۰ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی در انبار نفت ماهشهر برای تامین سوخت ایام اربعین حسینی انجام گرفته است.

علاوه بر این، نصب و راه‌اندازی جایگاه‌های سیار سوخت‌رسانی در مرز چزابه، مسیر اندیمشک به سمت فکه، اهواز به سوسنگرد و یک مسیر ۱۱۰ کیلومتری بستان، پارکینگ‌های اتوبوسرانی اهواز، مرز شلمچه، جایگاه اتوبوسرانی خرمشهر، ورودی جاده خرمشهر به اهواز، دو جایگاه جدید در نقطه صفر مرزی مهران، مسیر تهران-ساوه و تهران-قم پیش‌بینی شده است.