نماینده یونیسف از فعالیت های اجتماعی در گلستان بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، سارا یاسان، نماینده یونیسف به گلستان سفر کرد و هدف این تیم از سفر به استان بررسی وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل، بازدید از مدرسه ویژه دانش آموزان افغانستانی مقیم شهرستان گرگان، بازدید از جمعیت امداد دانشجویی امیرالمومنین(ع) که وظیفه سوادآموزی و خدمات کمک آموزشی به کودکان بازمانده از تحصیل در گرگان را دارند اعلام شد.

مهدی دهرویه مدیرکل امور اتباع بیگانه استانداری گلستان گفت: سعی شد تا ضمن معرفی خدمات ارزنده نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های گذشته به دانش آموزان اتباع، نیاز به کمک و حمایت بیشتر سازمان های بین المللی از جمله یونیسف را به اطلاع مسئولین مربوطه برسانیم.

سارا یاسان ضمن بازدید از روند آموزش در مدرسه مهربانی پارس بعد از نشست با مشاوران روانشناس و مددکاران اجتماعی مدرسه، از نمایشگاه آثار دانش آموزان خارجی که با شرکت در کلاس های فوق برنامه کار با چرم، سوخت نگاری، بافندگی، نقاشی و کلاسهایی از این دست تهیه شده بود بازدید کرد.

یاسان در ادامه دیداری با مسئولین جمعیت خیریه امداد دانشجویی امام علی داشته و ضمن بازدید از کلاسها از خدمات ارزنده این جمعیت به کودکان بازمانده از تحصیل تقدیر و تشکر کرد و گفت: تعامل بین اداره کل امور اتباع در گلستان با سازمان های خیریه و مردم نهاد در خدمت رسانی به پناهندگان در بین استانهای کشور ایران مثال زدنی و بی نظیر است و ما امیدواریم بتوانیم با توجه به اهداف تعیین شده برای یونیسف همکاری بیشتری با مسئولین استان گلستان جهت حمایت بهتر و بیشتر به پناهندگان داشته باشیم.