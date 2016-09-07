محمد هاشم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی فوتسال پیش از اعزام به مسابقات جام جهانی کلمبیا، گفت: هرچند نتوانستیم با تیم‌های اروپایی بازی کنیم اما در تورنمنت تایلند سعی کردیم نقاط ضعف خود را برطرف کنیم. بازیکنان تیم ملی ۲۵ روز در اختیار ما بودند و تمرینات خوبی را هم برگزار کردیم.

وی درباره مشکلات تیم ملی در راه آماده سازی تاکید کرد: نباید دیگر به گذشته و مشکلات برگشت. قصد ندارم به عقب برگردم. ما سعی می‌کنیم با آنچیزی که در اختیار داریم بهترین عملکرد را به نمایش بگذاریم.

مربی تیم ملی فوتسال درباره حریفان ایران در جام جهانی هم گفت: فیلم مسابقات آذربایجان را دیده‌ایم. به نظرم در حد توانمان هست که مراکش و آذربایجان را شکست بدهیم. با اسپانیا هم دو دوره همگروه بوده‌ایم و شناخت خوبی از آنها داریم. قطعا ایران مقابل تیم‌های دیگر مثل اسپانیا دست و پا بسته نیست.

هاشم زاده در خصوص اینکه اکثر کارشناسان از جمله حسین شمس و وحید شمسایی معتقدند تیم ملی فعلی بهترین تیم تاریخ فوتسال است، تصریح کرد: ما تیم یکدلی هستیم و به موفقیت امیدواریم. به هر حال اینکه بهترین تیم تاریخ هستیم یا خیر به نتایج و عملکردمان بستگی دارد. باید در زمین این موضوع را نشان بدهیم.

مربی تیم ملی در پایان درباره گریه های جواد اسفندیاری بازیکن تیم ملی فوتسال بعد از خط خوردن در تیم ملی و دلداری دادن به وی، خاطرنشان کرد: به عنوان مربی برای من سخت‌ترین لحظات همان موقع بود. اینکه بخواهید ۱۴ بازیکن نهایی را برای تیم ملی انتخاب کنید بسیار دشوار است. به هر حال نفراتی که خط خوردند، جوان هستند و این قابلیت را دارند که در جامهای جهانی بعدی حضور داشته باشند.