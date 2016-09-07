به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حاتمی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به برگزاری دوازدهمین جشنواره استانی تئاتر بسیج اشاره کرد و اظهار داشت: این جشنواره شامل سه بخش از قبیل نمایش صحنه ای، نمایش میدانی و خیابانی و مسابقه نمایش نویسی بوده است.

وی بیان کرد: مرحله پایانی این جشنواره در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

اعلام منتخبان جشنواره استانی تئاتر بسیج

مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان با بیان اینکه فراخوان این جشنواره در یکم خرداد ماه سال جاری اعلام شده است، افزود: در این زمان ۳۰ اثر دریافت کرده ایم.

حاتمی اضافه کرد: آثار دریافتی هنرمندان در این جشنواره توسط داوران اسفندیار ملایری، سهیلا جایدری، فائزه خانساری بازخوانی شدند.

وی به منتخبان در بخش نمایش صحنه ای اشاره کرد و گفت: اثر «نذر زینب» به کارگردانی پژمان شاهوردی، «پلامار» به کارگردانی امیر دلفان و «چتری برای آسمان» به کارگردانی مهرداد توکلی آثار برتر در بخش نمایش صحنه ای بوده اند.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان افزود: در بخش نمایش خیابانی اثر «ایستگاه صلواتی» به کارگردانی سیدحسام الدین شریعت مداری، «نترس آب ها مهربان اند» به کارگردانی پژمان شاهوردی و «عاشقانه های دو هم خطی» به کارگردانی پژمان باقری آثار برتر بوده اند.

حاتمی با بیان اینکه دبیر اجرایی این جشنواره رامین صادقی بوده است، عنوان کرد: منتخبان این جشنواره به کارگاه منطقه ای کرمانشاه فرستاده شدند تا برای شرکت در مرحله بعد آمادگی لازم را داشته باشند.

وی گفت: اولویت های جشنواره تئاتر بسیج ادبیات پایداری، نمایش و اقتصاد مقاومتی، ادبیات پسا استعماری، نمایش و مدافعان حرم، ادبیات مقاومت، نمایش و شهدای حرم، ادبیات دفاع مقدس، نمایش و شهدای غواص، ادبیات جنگ، نمایش و استعمار مدرن، ادبیات زنان، نمایش و گوهر آفرینش، ادبیات متعهد، نمایش و رسانه های مجازی، ادبیات پسا استعماری، نمایش و تهاجم فرهنگی، ادبیات پسا استعماری، نمایش و مقام والای زن و ادبیات پایداری، نمایش و حجاب و عفاف بوده است.

جشنواره شعر بسیج هنرمندان در لرستان برگزار می شود

مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان با اشاره به اینکه در این جشنواره ابتدا آثار دریافتی را مورد بازخوانی قرار داده ایم، افزود: هرکدام از آثاری که دارای ایده ای نو بوده اند را در ادامه کار مورد حمایت قرار دادیم.

وی به برگزاری جشنواره شعر بسیج هنرمندان استان اشاره کرد و بیان داشت: بخش عمده ای از این جشنواره که شامل مرحله فراخوان آن با عنوان کارگاه تخصصی شعر بسیج هنرمندان لرستان است را انجام داده ایم.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان لرستان گفت: این فراخوان در اولین روز هفته دفاع مقدس انجام خواهد شد.

حاتمی به موضوعات فراخوان جشنواره شعر بسیج هنرمندان اشاره کرد و اظهار داشت: موضوعات فراخوان جشنوارشعر بسیج هنرمندان از قبیل شعر دفاع مقدس، مقاومت ملل اسلامی، مدافعان حرم، سرودهای انقلابی، بیداری اسلامی و سکوت عربی، شعر اجتماعی ( عفاف و حجاب، اقتصاد مقاومتی و خانواده)، شعر آیینی و کودک و نوجوان است.

وی مهلت ارسال آثار را تا ۲۵ شهریور ماه اعلام کرد و گفت: تاریخ برگزاری کارگاه شعر بسیج هنرمندان یکم مهر ماه سال جاری است.