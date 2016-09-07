۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

رئیس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران:

گسترش کمی و کیفی در آموزش عالی نیازمند بازنگری است

کرج - رئیس پردیس کشاورزی دانشگاه تهران گفت: از سال‌های گذشته تا کنون گسترش کمی و کیفی در آموزش عالی مورد توجه بوده است این مهم در بسیاری از موارد نیازمند بازنگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین گلدان ساز پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین کنگره علوم دامی ایران که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران تعداد ۴ هزار و ۲۰۰ دانشجو تحصیل می کنند.

وی در ادامه گفت: یک‌هزار و ۹۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی، یک‌هزار و ۴۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، ۸۵۰ دانشجو در مقطع دکترا، ۷۰ دانشجو غیر ایرانی و ۷ دانشجو در مقطع و پست دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

گلدان ساز افزود: ارتباط قوی و برنامه ریزی شده با وزارت جهاد کشاورزی و تقویت ارتباط با حوزه صنعت و همچنین بخش خصوصی از جمله محورهای است که پردیس کشاورزی دنبال می کند.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بیان کرد: با توجه به اینکه بنیان دانشگاه ها از ابتدا بر اساس آموزش بوده و ارتباط با صنعت و جامعه و حل مشکلات آن ها نیازمند زیرساخت های لازم است، با همراهی وزارت جهاد کشاورزی و نیز بخش صنعت و دانشگاه در حال فراهم کردن آن هستیم.

وی توان هیئت علمی برای ارتباط گیری در این بخش را با اهمیت دانست و گفت: در چند سال گذشته گسترش کمی و کیفی در آموزش عالی مورد توجه بوده و البته در بسیاری از موارد نیاز به بازنگری دارد.

گلدان ساز خاطرنشان کرد: در برخی موارد رشد کمی متوقف و به کیفیت توجه بیشتری شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه توسعه دانشگاه تهران با سه هدف اصلی در پردیس کشاورزی دنبال می شود، گفت: ایجاد دانشگاه کارآفرین در راستای حل مشکلات جامعه، توسعه روابط بین الملل در دانشگاه تهران، اخلاق مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی از مهمترین این اهداف محسوب می شود.

