گسترش کمی و کیفی در آموزش عالی نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین گلدان ساز پیش از ظهر چهارشنبه در هفتمین کنگره علوم دامی ایران که در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران تعداد ۴ هزار و ۲۰۰ دانشجو تحصیل می کنند.

وی در ادامه گفت: یک‌هزار و ۹۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی، یک‌هزار و ۴۵۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، ۸۵۰ دانشجو در مقطع دکترا، ۷۰ دانشجو غیر ایرانی و ۷ دانشجو در مقطع و پست دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

گلدان ساز افزود: ارتباط قوی و برنامه ریزی شده با وزارت جهاد کشاورزی و تقویت ارتباط با حوزه صنعت و همچنین بخش خصوصی از جمله محورهای است که پردیس کشاورزی دنبال می کند.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بیان کرد: با توجه به اینکه بنیان دانشگاه ها از ابتدا بر اساس آموزش بوده و ارتباط با صنعت و جامعه و حل مشکلات آن ها نیازمند زیرساخت های لازم است، با همراهی وزارت جهاد کشاورزی و نیز بخش صنعت و دانشگاه در حال فراهم کردن آن هستیم.

وی توان هیئت علمی برای ارتباط گیری در این بخش را با اهمیت دانست و گفت: در چند سال گذشته گسترش کمی و کیفی در آموزش عالی مورد توجه بوده و البته در بسیاری از موارد نیاز به بازنگری دارد.

گلدان ساز خاطرنشان کرد: در برخی موارد رشد کمی متوقف و به کیفیت توجه بیشتری شده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه توسعه دانشگاه تهران با سه هدف اصلی در پردیس کشاورزی دنبال می شود، گفت: ایجاد دانشگاه کارآفرین در راستای حل مشکلات جامعه، توسعه روابط بین الملل در دانشگاه تهران، اخلاق مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی از مهمترین این اهداف محسوب می شود.