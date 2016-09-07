به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زندیه صبح امروز در اختتامیه اردوهای جهادی و یادواره شهدای روستای دارغیاث شهرستان بیجاراظهار داشت: جهاد از اوامر الهی است و اردوهای جهادی به عنوان عرصه جهاد با نفس هستند.

وی افزود: واژه جهادی یک واژه مقدس و با ارزش است که باید این واژه در جامعه و در بین جوانان و قشرهای مختلف مردم تقویت شود.

زندیه در ادامه بر تقویت این میراث ارزنده و بر نهادینه کردن و ترویج فرهنگ جهاد در تمام بخش های جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: روحیه جهاد و جهادگری را برخاسته از انقلاب و میراث شهدا و برای تقویت و گسترش این فرهنگ بود که شهدا از جان خود گذشتند.

وی به حضور موثر بسیج در بخش های مختلف جامعه اشاره کرد و بیان داشت: هر جا بسیج در آن ورود داشته باشد، موفقیت های ارزنده ای عاید جامعه و کشور شده است.

زندیه اضافه کرد: خوشبختانه بسیج در همه عرصه ها از جمله فرهنگی، عمرانی و اجتماعی و ... حضوری ارزشی و فعال دارد و اکنون فعالیت‌های بسیج در عرصه فرهنگی و اجتماعی باید گسترده تر از دیگر حوزه‌ها باشد چرا که دشمنان بر مسائل فرهنگ ایران متمرکز شده‌اند.

وی ادامه داد: نیروهای مخلص و جان برکف بسیجی بودند که با تلاش و از خود گذشتگی پیروزی در میدان حق علیه باطل در دوران هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند.

فرماندار بیجار گفت: دشمن تمام تلاش خود را برای گرفتن روحیه جهاد و جهادگری به کار گرفته است و برای گرفتن این روحیه ناب از جوانان با راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای مختلف و هدفمند سعی در گرفتن و نابود کردن روحیه جهادی دانشجویان و جوانان کشورمان را دارد.

وی در پایان بر آشنایی هرچه بیشتر جوانان و دانشجویان با فرهنگ جهاد و جهادگری تأکید و کرد و بیان داشت: آشنایی و ترویج فرهنگ و روحیه جهادی موجب آبادانی هرچه بیشتر ایران اسلامی و مناطق محروم آن شده و از گسترش فقر در جامعه جلوگیری خواهد کرد.