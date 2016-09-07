۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۵۱

برنامه نشست های تخصصی گروه تئاتر «نان» اعلام شد

گروه تئاتر «نان» همزمان با اجرای نمایش «کولا» در چارچوب پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی نشست ها وکارگاه های تخصصی را در مجموعه تئاتر شهر برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تئاتر «نان» همزمان با اجرای آثار نمایشی خود در چارچوب پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی نشست ها و کارگاه های تخصصی را به سرپرستی نصیر ملکی به همراه پخش فیلم هایی از گروه اجرایی تئاتر نان و نحوه تمرین ها در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می کند.

این نشست ها با موضوع رفتارشناسی در نمایش های «تادئوش گانتور»، فرمالیسم اجرایی در آثار «اسکار شلمر» و نقد و بررسی آثار اجرایی گروه تئاتر «نان» از فرم اجرایی تا پرداخت به موضوع و طراحی صحنه، برگزار خواهد شد.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته فهرست نشست ها و کارگاه های گروه تئاتر «نان» به شرح زیر اعلام شده است:

یکشنبه بیست و یکم شهریور؛ سیر تحلیلی نمایش های گروه تئاتر نان و معرفی کلی آثار با حضور رامتین شهبازی

پنجشنبه بیست و پنجم شهریور؛ تئاتر بصری اسکار شلمر، مکتب باوهاس و شیوه های اجرایی گروه تئاتر نان با حضور سعید بهنام

کارگاه های گروه تئاتر «نان» از پانزدهم شهریور ماه ساعت ۱۴ تا ۱۸ در تالار قشقایی تئاتر شهر برگزار می شود.

