۱۷ شهریور ۱۳۹۵، ۱۳:۴۶

اردوغان:

ترکیه عملیات مشترک با آمریکا برای آزادی «الرقه» را بررسی می‌کند

رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی اعلام کرد: مقامات عالیرتبه نظامی آمریکا و ترکیه موضوع انجام عملیات مشترک برای آزادسازی استان «الرقه» سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی به پیشنهاد اخیر واشنگتن برای انجام عملیات نظامی مشترک در استان الرقه سوریه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص اظهار داشت: آماده قبول پیشنهاد واشنگتن برای انجام این عملیات هستیم.

رئیس جمهوری ترکیه افزود: الرقه به دژ اصلی داعش تبدیل شده است. اوباما به من اعلام کرد که می خواهد در الرقه با ما همکاری کند. ما نیز به او اطلاع دادیم که مانعی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد دادیم تا مسئولان نظامی ارشد هر دو کشور با یکدیگر نشست برگزار کرده و این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.

اردوغان افزود: ترکیه در همکاری با واشنگتن در جریان عملیات «سپر فرات» در شمال سوریه، تاکنون با هیچ مشکلی مواجه نشده است. وی همچنین نسبت به ادامه این همکاری ابراز امیدواری کرد.

وی در ادامه سخنان خود بر ادامه رایزنی های آنکارا با سران روسیه و آمریکا در خصوص آتش بس در حلب تأکید کرد. قصد دارم در این زمینه به صورت تلفنی با رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه گفتگو کنم.

    • تت ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
      قبلا هم گفتم داره کلک میزنه پای تک تک دورو بریهای خودشو باز میکنه و بساط روسیه و ایران را بر میچینه به جایی میرسه که تو عمل انجام شده قرارتون میده بعد هم اسمشو میذارن زیرکی

