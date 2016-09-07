دانشگاه علوم پزشکی همدان و شورای شهر تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان با دانشگاه علوم پزشکی استان همدان ظهر چهارشنبه در جلسه ای با حضور اعضای مرکز و معاون تحقیقاتی فن آوری دانشگاه علوم پزشکی امضا و مبادله شد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان در این جلسه ضمن تشکر از زحمات ۳ ساله نرگس نورالله زاده رئیس سابق این مرکز گفت: این مرکز طی ۳ سال گذشته تفاهم نامه های مختلفی با مراکز علمی، دانشگاهی و موسسات در حوزه های مختلف منعقد کرده که در این راستا همکاریهای متقابلی صورت گرفته است.

ابراهیم مولوی به امضای تفاهم نامه مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان با دانشگاه علوم پزشکی استان اشاره کرد و افزود: هدف از انعقاد این تفاهم نامه ایجاد و توسعه همکاری علمی، پژوهشی مرکز و دانشگاه با استفاده از تمامی منابع طرفین براساس ظرفیت ها و مقدورات خواهد بود به نحوی که هیچگونه خللی در امور جاری دو طرف به وجود نیاورد.

مولوی به موضوعات تفاهم نامه اشاره کرد و یادآور شد: این موضوعات شامل همکاری هایی در برگزاری نشست های علمی و فرهنگی با انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشجویی، حوزه نشر و انتشارات علمی و فرهنگی، برگزاری همایش های علمی و فرهنگی و برگزاری نمایشگاه های تخصصی علمی و فرهنگی در زمینه های مشترک و همکاری در امور فرهنگی مرتبط با امور شهری است.

وی از دیگر عناوین تفاهم نامه را شامل همکاری هایی در حمایت از پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و رساله دکتری پیرامون اولویت های مرتبط با فعالیت های شهری، انجام طرح های مطالعاتی و پژوهشی درخصوص موضوعات مرتبط و موردنیاز مرکز مطالعات و پژوهش های شورا، برگزاری جلسات مشترک علمی و فرهنگی اساتید و گروه های علمی با شورای پژوهشی و اتاق فکر مرکز، برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و مدیران شهری و نیز همکاری در جهت تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه شهری برشمرد.

تشکیل ۷ کمیته در مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان به تشکیل ۷ کمیته در مرکز اشاره کرد و گفت: این کمیته ها با عناوین مختلف تشکیل شده که اتاق فکری برای شورا درراستای تصمیمات و مصوبات است.

ابراهیم مولوی اضافه کرد: همکاری های مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان با دانشگاه علوم پزشکی می تواند کمک های مضاعفی در حوزه های محیط زیست، سلامت و توسعه پایدار شهری داشته باشد.

مولوی در ادامه بر تشکیل تیم مشترک دانشگاه علوم پزشکی و مرکز مطالعات و پژوهش های شورا برای همکاری در مدت یک هفته تاکید کرد و گفت: مراکز و پژوهشکده های تحقیاتی دانشگاه علوم پزشکی پتانسیل و ظرفیت خوبی برای ارتقای سلامت شهری است که باید از آن بهره گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه ضمن تقدیر زحمات و تلاش نرگس نورالله زاده در زمینه فعالیت مرکز مطالعات و پژوهش های شورا اظهار کرد: این مرکز با کارنامه قبولی اخذ کرده و زحمات این مجموعه قابل تقدیر است.

رضا میرزایی به ارزش مباحث سلامت در جامعه اشاره کرد و افزود: تمامی مباحث مرتبط با امور فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، خدماتی و رفاهی همه افراد پیش از تولد تا پس از وفات آنان به پارلمان محلی و شهرداری مربوط می شود که بخشی از این موارد به صورت قانون و با ضوابط مشخص شده و بخشهایی نیز تعریف نشده است.

بالا بودن حجم کار شهرداری و گستره فعالیت مدیران مدیریت شهری

میرزایی بالا بودن حجم کار شهرداری و گستره فعالیت مدیران مدیریت شهری را از عوامل ایجاد مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر همدان برشمرد و گفت: مرکز جلسات مختلفی با حضور نخبگان، جامعه دانشگاهی و فرهیختگان با موضوعات مختلف نشکیل می دهد که انعقاد این تفاهم نامه همکاری مرکز با دانشگاه علوم پزشکی یکی از این موارد است که انتظار می رود با ایجاد همکاری این دو دستگاه و نهاد در مباحث بهداشت روان و سلامت شهری و ایجاد زیرساختها اقدامات موثری صورت پذیرد.

وی بر عزم شورای شهر همدان در همکاری با دانشگاه علوم پزشکی همدان و مراکز درمانی برای پیگیری و ارتقای زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه‌ها برای تحقق اهداف تأکید کرد و زمینه‌های این همکاری مشترک را در مباحث بهداشت، سلامت جسمی و روانی و پیگیری ساخت مراکز درمانی عنوان کرد.

رئیس سابق مرکز مطالعات و پژو هش های شورای شهرهمدان نیز به ارائه گزارش کوتاهی از فعالیت مرکز پرداخت و گفت: بر اساس تفاهم نامه های همکاری که با دانشگاه ها و مراکز علمی داشته ایم ظرفیت بسیار مناسبی ایجاد شد تا بتوان از پتانسیل های موجود در راستای همکاری های آموزشی- پژوهشی و فرهنگی استفاده کرد.

نرگس نورالله زاده از استقبال خوب دانشگاه علوم پزشکی استان همدان برای انعقاد تفاهم نامه همکاری خبر داد و اضافه کرد: این دانشگاه اعلام آمادگی کرده که طبق تفاهم نامه در راستای مباحث علمی و خدماتی در جهت هر چه بهتر اجراشدن کارها با مدیریت شهری همکاری داشته باشد.

محمد علی پرزاد عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز به گستردگی حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: امنیت و سلامت از مواردی هستند که جایگزین نداشته و همه در حوزه های مختلف باید با همکاری هم تلاش کنند تا مباحث بهداشتی و سالمت جامعه رعایت شود.

تلاش همیار سلامت برای فرهنگ سازی حوزه سلامت

پرزاد ایجاد همیار سلامت را از راهکارهای فرهنگ سازی حوزه سلامت برشمرد و افزود: با توجه به اینکه امروزه بیمارها افزایش یافته باید جلوی تولید بیماریها را با رعایت بهداشت و سلامت گرفت.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز این تفاهمنامه را قدمی در راستای ارتقای سطح سلامت شهروندان دانست و بر آمادگی کامل دانشگاه برای همکاری‌ با تشکیل تیم‌های مشترک پژوهشی با مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای شهر همدان برای برطرف کردن مسائل مربوط به سلامت شهروندان با انجام کارهای تحقیقاتی با رویکرد علمی تأکید کرد.

سعید بشیریان با بیان اینکه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه با ۱۷ مرکز تحقیقات و ۳ پژوهشکده تحقیقاتی فعال است؛ حوزه وابسته به بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را حوزه‌ گسترده‌ای خواند و پیگیری مشکلات مرتبط با سلامت به وسیله اقدامات آموزشی و پیشگیرانه با همکاری سایر دستگاه‌ها بخصوص شورای اسلامی شهر را خواستار شد.

وی زمینه‌های مشترک همکاری با شورای شهر همدان را شامل مسائل مرتبط با سلامت مردم شامل سلامت شهری، محیط زیست شهری و توسعه پایدار شهری دانست و بر انجام کارهای تحقیقاتی مشترک به منظور رفع مشکلات تأکید کرد.

سلامت تنها به نداشتن بیماری منحصر نمی‌شود

بشیریان با بیان اینکه سلامت تنها به نداشتن بیماری منحصر نمی‌شود، معنای سلامت را بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی شامل تعادل کامل یا نسبی جسمی، روانی، اجتماعی و اعتقادی فرد بیان کرد و شاخص‌های سلامت استان را با کشور و کشورهای در حال توسعه یکسان اعلام کرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با تأکید بر اینکه برای داشتن شهروند سالم، سازمان‌های مختلف متولی هستند، از سرمایه‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این خصوص و تشکیل معاونت امور اجتماعی به منظور بررسی مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت برای برخورد پیشگیرانه خبر داد.

بشیریان بر آمادگی کامل دانشگاه برای تشکیل تیم مشترک تحقیقاتی با مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان با اختصاص اعتبار مناسب تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: با شناسایی مشکلات مربوط به سلامت، نتایج علمی به دست آمده از تحقیقات به صورت عملی بکار گرفته شود.

در این جلسه، تفاهمنامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی همدان مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر همدان مبادله شد.