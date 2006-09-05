تنها راه مذاكرات تجارت جهاني كوتاه آمدن كشورهاي توسعه يافته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير بازرگاني چين در ديدار با پاسكال لامي رئيس سازمان تجارت جهاني گفت: چين از شروع مجدد مذاكرات دور دوحه تجارت جهاني حمايت مي‌كند و اميدوار به ايفاي نقش سازنده در اين مذاكرات است.

وي افزود: اكنون آنچه مورد نياز تجارت جهاني است اين است كه كشورهاي توسعه يافته به منظور ايجاد شرايطي براي آغاز فوري مذاكرات دور دوحه، امتيازاتي به ديگر اعضاي سازمان تجارت جهاني اعطا كنند.

بو ژيلاي وزير بازرگاني چين هفته پيش نيز در ديدار با سوزان شواب نماينده تجاري آمريكا بر نقش مهم اقتصادهاي توسعه يافته در خارج كردن مذاكرات دور دوحه از بن‌بست تاكيد كرده بود.

پكن در مذاكرات آزاد سازي تجاري دور دوحه نقش فعالي ايفا مي‌كرد و معتقد است تنها راه حل مذاكرات، حل ناتوازني موجود ميان اعضاي توسعه يافته و در حال توسعه سازمان تجارت جهاني است.

اواخر ماه جولاي گذشته، پاسكال لامي مذاكرات پنج ساله دور دوحه تجارت جهاني را به علت ناكامي شش عضو اصلي سازمان تجارت جهاني بر سر تفاهم بر سر تعرفه‌ها و يارانه‌ها به حالت تعليق درآورد.وزير بازرگاني هند تاكيد كرد، اگر آمريكا و اروپا بر مواضع تجاري خود پافشاري كنند، كشورهاي در حال توسعه حاضر به ادامه مذاكرات تجاري دور دوحه نخواهند بود.

هند كه يكي از اعضاي اصلي مذاكرات دور دوحه بود، پس از شكست اين مذاكرات، علت اصلي اين را در اين دانست كه آمريكا و اتحاديه اروپا حاضر به عقب نشيني از سياست‌هاي تجاري خود در زمينه حمايت از بخش كشاورزي نيستند. به گفته مقامات هندي، اگر آمريكا در سياست‌هاي تجاري خود تجديدنظر نكند، هيچ مذاكره جديدي آغاز نخواهد شد.

آمريكا و اروپا با مخالفت با كاهش حمايت از بخش كشاورزي، عملا مانع پيشرفت مذاكرات دبليو تي او هستند. كارشناسان معتقدند، در صورت شكست نهايي مذاكرات دبليو. تي.او، كشورهاي فقير بازنده اصلي خواهند بود. به اعتقاد كارشناسان تجارت بين الملل، مواضع غير قابل انعطاف آمريكا و اروپا در خصوص تجارت آزاد محصولات كشاورزي مهمترين مانع مذاكرات بود.