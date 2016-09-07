کمبود مهندس ناظر بهانه است/استانداردنبودن تولید ۵۰درصد سیمان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر ترکان پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه همایش مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان به میزبانی نظام مهندسی ساختمان استان یزد اظهار داشت: برخی ضعف نظارت ها بر ساخت و سازها به کمبود نیرو ارتباط داده می شود در حالی که این موضوع یک بهانه است زیرا کمبودی در این زمینه نداریم.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۴۰۰ هزار مهندس در نظام مهندسی ساختمان عضو هستند که این آمار با توجه به ساخت و سازهایی که در کشور انجام می شود، قابل قبول است.

ترکان بیان کرد: مشکل اصلی نظارت دقیق و رعایت استانداردها در ساختمان‌ها است و کمبود نیرویی در این زمینه وجود ندارد.

مشاور ارشد رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در مورد استانداردهای مصالح ساختمانی نیز بیان کرد: سیمان یکی از اصلی ترین مصالح ساختمانی است اما اکنون شرایط تولید به نحوی است که نمی توان ادعای استاندارد بودن سیمان در واحدهای تولیدی را داشت.

ترکان خاطرنشان کرد: در نیمی از واحدهای تولیدی سیمان داخل کشور، تولیدات استاندارد نیست و استاندارد نبودن نیمی از سیمان های تولیدی به معنای آن است که مقاومت بتون های تولید شده از این سیمان ها نیز چندان اطمینان بخش نیست.

وی بر لزوم نظارت بر رعایت استاندارد در مراحل مختلف تولید مصالح ساختمانی تاکید و تصریح کرد: اکنون شاهد نقص در این زمینه هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی همچنین بیان کرد: موسسه استاندارد باید به جز تدوین معیارهای استاندارد، نظارت بر اجرای استانداردهای تدوین شده را نیز مدنظر قرار دهد.